Veel Nederlanders zullen zich de afgelopen winter, meer specifiek januari, herinneren als een periode met veel sneeuw en gladde wegen. Toch meldde het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) eerder dit jaar dat diezelfde winterperiode opvallend zacht was met een gemiddelde temperatuur van 4,8 graden Celsius. In de wintermaanden werd acht keer code oranje of rood afgegeven door het KNMI, als gevolg van sneeuw en ijzel. Het stelde Nederlandse automobilisten regelmatig voor de vraag: kan ik veilig naar mijn werk rijden?

Moderne auto ’s zijn van verschillende technologieën voorzien, die je helpen veilig de weg op te gaan bij slecht weer. Daarbij helpt het gebruik van all season- en zeker winterbanden om je grip te verbeteren. Ga je op wintersport in de wintermaanden of het voorjaar? In dat geval zijn de winterbanden onmisbaar. Vaak combineren automobilisten de winterbanden in dit geval met sneeuwkettingen. Dat is in sommige gebieden zelfs verplicht.

Verschillende technologieën voor een verbeterde grip op de weg

Een voorbeeld van een technologie die je helpt grip op de weg te houden is het ESP, het Elektronisch Stabiliteitsprogramma. Op het moment dat de sensoren in de auto merken dat je weg dreigt te slippen, helpt het ESP de snelheid van de auto tijdelijk te verlagen. Dat doet het systeem door heel gericht individuele wielen te vertragen. Zo blijf je in het juiste spoor en ga je slippen tegen bij gladde wegen.

Traction Control System van de auto

Ook het TCS, het Traction Control System, draagt hieraan bij. Dit systeem komt in actie, op het moment dat je wegrijdt op een met sneeuw bedekte weg. Je loopt hierbij het risico dat je wielen spinnen, waarbij je nauwelijks of helemaal geen grip meer op het oppervlak hebt. Het TCS vermindert tijdelijk het vermogen van je motor, wat je grip verbetert en het spinnen van de wielen tegengaat. Zo kom je ook op een besneeuwde weg of parkeerplaats van je plek af.

ABS om het blokkeren van wielen te voorkomen

Een derde technologie die je grip en stabiliteit op het wegdek verbetert in de wintermaanden is het ABS. Je kent het ABS waarschijnlijk als anti-blokkeersysteem. Deze technologie voorkomt dat je wielen blokkeren op het moment dat je krachtig remt. Dat is belangrijk om de auto bestuurbaar te houden.

Blijf op je lijn met rijstrookassistentie

Veel moderne auto’s zijn voorzien van Lane Keep Assist. Je hebt hier niet alleen op winterse dagen profijt van, maar ook in de andere seizoenen. Deze functie helpt je netjes binnen je baan op de weg te blijven. Dreig je af te wijken van die lijn, dan zorgt de functie met subtiele stuurbewegingen voor een correctie. Juist die subtiele bewegingen komen op winterse dagen van pas onderweg.

Zorg voor banden die in een goede staat verkeren

In de Nederlandse winters is het gebruik van winterbanden niet altijd noodzakelijk. Dat geldt zeker voor huishoudens die op de meest winterse dagen de mogelijkheid hebben om thuis te blijven en door het jaar heen niet op wintersport gaan. Op dagen waarop het licht sneeuwt volstaat vaak een all-season band. Het voordeel van deze autobanden is dat je ze het hele jaar door kunt laten zitten. Ze bieden echter minder grip dan winterbanden. Dat geldt in het bijzonder bij versleten autobanden. Zorg er daarom voor dat je ruim voor het aanbreken van de winter naar de staat van de banden kijkt en deze waar nodig laat vervangen. Een goed alternatief is het online bestellen van nieuwe banden. Dit bespaart geld, zeker wanneer je zelf onder je auto kunt plaatsen.

Ga je op wintersport en twijfel je of de all-season banden onder je auto toegestaan zijn op de plek van bestemming? Kijk naar het sneeuwvloksymbool (3PMSF) op de wang van je band. De aanwezigheid daarvan is vaak verplicht in wintersportgebieden.