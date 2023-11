​Waarom je beter kunt kiezen voor originele velgen en banden

Of je nu gaat voor winterbanden of niet: als je velgen en je banden aan vervanging toe zijn, dan kun je beter kiezen voor originele exemplaren van het merk waar ook je auto van is. Zeker als je een elektrische auto rijdt.



Velgen en banden

Velgen en banden die van het juiste merk komen en voor jouw type auto geschikt zijn, zorgen dat er minder snel vreemde foutmeldingen of andere problemen opduiken met je elektrische auto. Hoewel elektrische auto’s veel voor je doen, zijn ze ook wat gevoeliger dan veel andere auto’s. Als er dus iets niet goed zit, dan kan zo’n auto daar wat heftiger op reageren en eerder melding maken dan een gewone auto. Wat volgt zijn allemaal meldingen op je dashboard en dat betekent dat je moet stoppen en zelf moet uitvogelen wat er aan de hand is, maar juist bij elektrische modellen betekent dat misschien zomaar dat je een ritje moet maken naar de garage of dealer.

Maar er zijn meer redenen om te kiezen voor originele ‘schoenen’ voor de auto. Het wisselen van banden bij de garage is bijvoorbeeld veel goedkoper als je voor winterbanden met velgen kiest. Het is dan een kwestie van eraf-erop, in plaats van dat er meer moet worden uitgevoerd. Minder tijd door de monteur betekent dus ook minder kosten. Dat gaat zelfs verder dan dat: als de band en velg elke keer uit elkaar worden gehaald, dan kan er schade ontstaan aan beide zijden. Heb je gewoon netjes de originele band, originele velg paraat, dan heb je ten eerste al minder slijtage, omdat het het over het algemeen gaat om goede kwaliteit banden, maar ook voorkom je dus dat sleutelen dat mis kan gaan. Zo houd je je velgen en banden langer goed en hoef je ze minder vaak te vervangen.

Veiliger en uiteindelijk goedkoper

Een andere reden om voor originele banden en velgen te gaan is dat deze er mooier uitzien. Ze horen immers bij je auto en zijn door de designers gekozen en ontworpen om perfect bij de bolide te passen. Zonde om daaraan te tornen, toch? Maar specifiek voor een elektrische auto is het toch vooral het feit dat de originele banden en velgen nu eenmaal beter passen dan replica’s en dat is beter voor je auto. En voor jezelf: vaak worden er anders goedkopere banden gebruikt en die hebben een lagere weerstand tegen aquaplaning en geven een langere remweg, wat zeker bij het regenachtige weer van de laatste tijd funest kan zijn.

Je kiest voor de originele banden en velgen uit gemak, maar ook voor geldbesparing en de veiligheid. Maar, het oog wil ook wat: de auto-ontwerpers hebben het zo bedacht en dat valt op.