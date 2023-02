Veel zomerbanden presteren ondermaats

De winter is nog officieel nog niet ten einde, maar over enkele weken moeten de winterbandenrijders alweer gaan nadenken over de wissel naar zomerbanden. Vaak is dat het moment dat nieuwe banden aangeschaft worden. Maar, welke banden neem je dan?

Zeven geteste zomerbanden ‘onveilig’

Gelukkig hebben we de ANWB. Die voeren elk jaar de nodige bandentests uit. Dat doen ze nu voor het 50e jaar. Daarom hebben ze deze keer maar liefst 50 verschillende zomerbanden getest. Hoewel het leeuwendeel van de banden goed of ruim voldoende scoorden, bleek een derde (19) niet verder te komen dan een onvoldoende of slechte beoordeling. Zeven bandenmerken worden zelfs afgeraden om onder je auto te leggen.

De banden die het best uit de test kwamen, zijn vrijwel allemaal van de bekende merken zoals Michelin, Continental, Hankook, Bridgestone en Goodyear. Echter, elke band heeft ook wel zijn eigen voordelen. Zo scoorden drie banden van Falken, Continental en Nokian het best op droog wegdek. Op nat wegdek waren de geteste banden van Continental (maar wel en ander type) en Goodyear het beste. Ga je voor een band die lang meegaat, dan kom je volgens deze test van de ANWB uit bij de Michelin Primacy 4+ of de Continental UltraContact.

Grote verschillen

Omdat de ANWB dit jaar maar liefst 50 banden testte, zijn er grote verschillen tussen goed en slecht presterende banden ontdekt. Het grote aantal testbanden zorgde ervoor dat ook meer goedkope banden(merken) in de test meegenomen werden. De slechtste band van allemaal was de Premiorri Solazo. Je doet er goed aan die niet onder je auto te leggen. Net overigens als de DoubleCoin DC99, de Riken Road Performance, De Evergreen EH226, de Lassa Driveways, de Berlin Tyres Summre UHP 1G2 en de Rotalla Steula E-Race RH 01.

Ik moet toegeven… allemaal merken die mij in ieder geval tot vandaag nog niks zeiden. Ook de twaalf banden die met twee sterren uit de test komen, kun je volgens de ANWB maar beter links laten liggen. Hier kun je alle scores en geteste bandenmerken zien.