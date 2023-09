Tesla Model 3 ziet er binnenkort anders uit

Tesla Model 3 is toe aan een kleine metamorfose. De auto gaat er vrij anders uitzien. De Model 3 is erg populair in ons land: er rijden er wel 47.000 van rond in Nederland en dat maakt het de meest populaire Tesla in ons land. Wereldwijd rijden er 2 miljoen Tesla Model 3’s rond.

De voorbumper is flink onder handen genomen en is nu veel strakker. De mistlampen zijn ook verplaatst. Daarnaast heet de auto nu gewoon Tesla, uitgeschreven aan de achterzijde, dus niet meer slechts het bekende logo.

Het design van de auto mocht echter wel een kleine facelift krijgen en dat is nu gebeurd in de Project Highland-update. Zo ziet de auto er weer wat frisser uit en spreekt hij de moderne automobilist aan, is het idee. Zo zijn er nieuwe koplampen en achterlichten te zien die wat strakker en gestroomlijnder lijken.

Daarnaast wordt het mogelijk om de auto wat meer naar smaak in te richten. Zo kun je een dashboardonderdeel voorzien van de kleur en het materiaal dat jij mooi vindt. En je kunt ook voor het exterieur je eigen weg gaan: er zijn namelijk twee nieuwe kleuren te kiezen: Stealth Grey en Ultra Red. De standaard variant kan in 6,1 seconden naar 100 kilometer per uur en heeft een maximale snelheid van 201 kilometer per uur. De Long Range gaat in 4,4 seconde naar 100 kilometer per uur en heeft een net zo hoge maximumsnelheid.

Qua interieur heeft Tesla Model 3 ook een flinke upgrade gekregen. Er is geluiddempend glas toegepast waardoor geluid niet binnendringt. Ook zijn er niet meer allerlei hendels achter het stuur : richtingaanwijzen en de cruise control aanzetten, dat doe je straks gewoon op het stuur zelf. De stoelen hebben ventilatie gekregen en de 9 of 14 speakers die de bolide eerst telde, zijn er nu 17 geworden. Ook is er sfeerverlichting aangebracht.

Upgrades

Op de standaard wielen is de range 554 kilometer en 513 kilometer op de 19 inch-velgen. De Long Range kan op standaard wielen wel 678 kilometer ver rijden: op de grotere velgen is dit 629 kilometer.

De automobilist en de bijrijder kunnen nu elk hun eigen luchtventilatie regelen. Passagiers achterin hebben elk hun eigen scherm om films of andere content op te kijken en daarnaast kunnen ze nu hun stoelverwarming zelf bedienen. Tot slot is er trouwens nog een ‘cadeautje’ in deze update van de Model 3 te vinden: de auto heeft nieuwe velgen. Plus: hij is langer: hij meet nu 2,5 centimeter meer dan eerst (4,72 meter). Ook is hij lager (1,44 meter).

Vernieuwde Tesla Model 3 is vanaf eind oktober leverbaar. De bolide is in standaard-variant verkrijgbaar vanaf 42.990 euro en die heeft achterwielaandrijving. De Long Range start bij 50.990 euro en heeft vierwielaandrijving en een beter audiosysteem.