Onderzoek naar Tesla om vastzittend stuur in Model 3 en Y

US auto safety regulators said they have opened an investigation into 280,000 new Tesla Model 3 and Model Y vehicles over reports of loss of steering control and power steering https://t.co/Me5ZdCfIIn pic.twitter.com/QMDmPAITTS

Stuurprobleem Model Y

Het onderzoek wordt in Amerika verricht door de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), nadat het 12 klachten heeft ontvangen over het probleem met het stuur. Automobilisten kregen problemen met het sturen zelf, maar ook met de stuurbekrachtiging. Vijf mensen deden hun beklag over het sturen, terwijl 7 mensen zeiden dat het aan een gebrek aan energie leek te liggen dat er niet kon worden gestuurd. Reden voor de NHTSA om daar dieper in te duiken, want een auto die niet kan sturen kan zomaar veranderen in een levensgevaarlijk object, dat ook nog eens met hoge snelheden rijdt.

Bovendien, en dit is waarschijnlijk maar goed ook, kunnen mensen ook niet altijd zomaar verder rijden als het stuur problemen geeft: “De stuurbekrachtiging van het voertuig is uitgevallen en het stuurwiel blijft alleen tijdens het rijden in de rechte stand hangen. De auto kan alleen rechtuit vooruit of achteruit rijden en kan niet draaien. Uit- en inschakelen hielp niet om het probleem op te lossen. Ik moest de auto naar Tesla laten slepen“, aldus een geschrokken bestuurder.