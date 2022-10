Meer dan 10.000 Tesla Superchargers in Europa

Tesla heeft bekendgemaakt dat met de opening van een zestal nieuwe Supercharger locaties er nu meer dan 10.000 supercharger laadpalen binnen de grenzen van Europa staan. De zes nieuwe locaties, voor wat het waard is, werden onlangs geopend in Spanje, Frankrijk, België, Duitsland en langs de A2 bij Weert in Nederland.

Meer dan 900 locaties in meer dan 30 landen

De 10.000 Tesla superchargers zijn verdeeld over meer dan 900 locaties in meer dan 30 Europese landen. Alleen al in 2022 is het aantal Tesla laadpunten met zo’n 2.000 gegroeid. Dat is de snelste groei in een enkel jaar ooit voor Tesla. En hard nodig ook.

Het aantal Tesla’s op de Europese wegen groeit gestaag door, mede ook door deals met verhuurbedrijven. Onlangs sloten BYD en SIXT nog een deal met de EV-fabrikant voor de levering van 100.000 Tesla’s in Europa.

Dat is goed nieuw voor EV-rijders. Ook voor hen die geen Tesla hebben, want in steeds meer landen worden Tesla Superchargers ‘vrijgeschakeld’ voor het opladen van andere EV’s. Momenteel geldt dat al voor ongeveer 4.600 supercharger laadpalen, verdeeld over 320 laadstations in veertien landen.