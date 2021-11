Tesla Superchargers nu ook beschikbaar voor opladen andere EV’s

Tesla heeft vandaag, zoals eerder beloofd, de eerste tien Nederlandse Supercharger locaties vrijgegeven zodat bezitters van een ander merk EV hun bolide daar ook kunnen opladen. Voorwaarde is wel dat de EV over een CCS-aansluiting beschikt. De Supercharchers van Tesla hebben een maximaal laadvermogen van 350 kWh. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de Hyperchargers van FastNed. Overigens bepaalt de auto wat het maximale vermogen is waarmee een accu opgeladen kan worden.

Een niet-Tesla opladen

Om een Hyundai Kona Electric, Peugeot e-208, Volkswagen e-Golf of andere EV bij een van de Tesla Superchargers op te kunnen laden moet je de Tesla-app installeren, een account aanmaken en daarin een betaalmethode toevoegen. Vervolgens kies je voor ‘Uw Niet-Tesla Opladen’. De app toont vervolgens welke Supercharger in de buurt beschikbaar is. Daar aangekomen sluit je de CCS-kabel aan, selecteer je in de app het juiste laadpunt (staat onder op de paal) en klikt vervolgens op ‘Opladen Starten’. Is ie klaar met laden, dan kun je in de app de optie ‘Opladen Stoppen’ selecteren.