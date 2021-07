Je Kona, ID3, Zoe, Leaf of andere EV opladen bij een Tesla Supercharger? Dat kan straks!

Musk antwoorde daarop dat Tesla haar netwerk van snelladers, en de connector, ontwikkelde op een moment dat er nog geen concurrentie of (internationale) standaard beschikbaar was. Maar, aldus Musk, ‘later dit jaar worden onze laadpalen ‘ontgrendeld’ voor het opladen van EV’s van andere merken.

Tesla was, als een van de eerste grote fabrikant van elektrische auto’s, ook een van de eerste merken met een eigen netwerk van snelladers, het de Superchargers. Die waren tot nu toe alleen beschikbaar voor automobilisten in een Tesla. Daar komt echter dit jaar nog verandering in, zo heeft Elon Musk gisteravond op twitter bekendgemaakt.

Voorbijgestreefd door concurrentie

Noem het de wet van de remmende voorsprong. Als innovator is Tesla op het gebied van de laadpalen inmiddels voorbijgestreefd door de concurrentie. Tesla telt wereldwijd ongeveer 2.700 laadpunten waar in totaal iets meer dan 25.000 Superchargers staan. Ter vergelijk, alleen in Europa zijn intussen al meer dan 200.000 laadpunten voor EV's aangelegd. Toegegeven, dat zijn lang niet allemaal snelladers (43kW en meer) en er zijn nog altijd plekken waar de zoektocht naar een snellader een heuse uitdaging kan zijn, zoals in de Franse Alpen (eigen ervaring), maar met die aantallen gaat het snel de goede kant op. Logisch ook, want tien aanbieders kunnen sneller schakelen en uitbreiden dan één.

In Amerika wordt door Tesla wel nog steeds een eigen connector gebruikt, waardoor er koppelstukken nodig zijn om andere elektrische voertuigen op te kunnen laden aan een Tesla Supercharger. In Europa maakt Tesla gebruik van CCS-connectoren. Die zijn bij vrijwel elke snellader (in overvloed) beschikbaar. Op sommige plekken zie je hier daarentegen nog wel eens Tesla koppelstukken hangen zodat de modellen met de Amerikaanse connector ook bij een FastNed, Shell ReCharge of ander laadnetwerk opgeladen kunnen worden.