Tesla krijgt groen licht om de “long range” Model 3 te gaan produceren in China

Tesla mag van de Chinese overheid beginnen met de fabricage van de “long range” versie van de Model 3 met achterwielaandrijving. Dit blijkt uit documenten die vrijdag op de website van het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie zijn geplaatst. Reuters meldde als eerste het nieuws.

Model 3



Tesla begon eind vorig jaar met de productie van de standaard Model 3 in een splinternieuwe fabriek in Shanghai. De eerste voertuigen werden in januari afgeleverd. Groen licht vanuit de Chinese regering betekent dat Tesla een variant mag toevoegen aan zijn Chinese portfolio. Tesla wil op termijn ook de Model Y produceren in China.

De verhuizing is opmerkelijk omdat Tesla in de VS niet langer de achterwielaangedreven long range Model 3 aanbiedt. Dit model is vervangen door een model met twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Het oorspronkelijke plan van Tesla om een eenvoudigere versie van het Model 3 in China te verkopen lijkt ook passé.

Volgens de Chinese website van Tesla kan het standaardmodel 441 kilometer afleggen per oplaadbeurt. De website maakt geen melding over de actieradius van de variant met een groter bereik.

Fabriek in Shanghai



Tesla sloot in juli 2018 een deal met de Chinese overheid om een fabriek in Shanghai te bouwen. Het was een mijlpaal voor Tesla en CEO Elon Musk, die China al lang als een cruciale markt beschouwt. De deal was opmerkelijk omdat China ermee instemde om geen joint venture aan te gaan met Tesla. Dat was voorheen de norm. Buitenlandse bedrijven moeten van oudsher een 50/50 joint venture aangaan met een lokale partner om überhaupt te mogen fabriceren in China.