​Tesla levert de eerste Model 3 uit de gigafactory in Shanghai

Tesla begint maandag met de eerste leveringen van de in Shanghai gebouwde Model 3, meldt Bloomberg. De auto's rollen van band in de nieuwe Tesla Shanghai Gigafactory, die beperkt operationeel is, maar in de toekomst zal worden uitgebreid dankzij nieuwe investeringen van $ 1,4 miljard door Chinese banken.



Fabriek in Shanghai



De bouw van de fabriek in Shanghai begon pas eerder dit jaar, wat het des te indrukwekkender maakt dat er nu al auto’s worden gemaakt. De in China gebouwde Model 3 is duidelijk goedkoper dan de geïmporteerde modellen omdat deze is vrijgesteld van een importbelasting van 10%. De Chinese overheid subsidieert overigens de aankoop van een Tesla Model 3 met een korting van maar liefst $ 3.600 per auto.

De gigafactory in Shanghai is Tesla’s eerste productiefaciliteit buiten de Amerikaanse landsgrenzen, maar er staat nu ook een fabriek in de planning voor Berlijn. Er wordt ook gewerkt aan een vijfde gigafabriek, de locatie zal later worden onthuld. De twee Amerikaanse productiefaciliteiten bevinden zich in Buffalo, New York en Fremont, Californië.

Productiecapaciteit



De productiecapaciteit van Tesla in Shanghai is voorlopig vrij beperkt. Tesla mikt op 1.000 auto’s per week, oplopend naar 3.000 auto’s per week op het moment dat de fabriek is uitgebreid met de nieuwe investeringen.

Belastingvoordeel en andere stimuli hebben ertoe bijgedragen dat de vraag naar de Model 3 in China aanzienlijk is toegenomen in 2019, dus het is cruciaal dat Elon Musk de productiecapaciteit op korte termijn opschroeft.

Chinese autofabrikanten zitten ook niet stil. Bedrijven als SAIC, FAW, Dongfeng, Chana, BAIC, GAC, Chery, BYD and Geely komen constant met nieuwe PEV en EV-modellen.