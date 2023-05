Tesla Model 3 accu na 160.000 kilometer

Elektrische auto’s met meer dan 100.000 kilometer op de teller zijn er natuurlijk wel al, maar die kilometerstanden zijn nog geen schering en inslag. Een vraag die veel (potentiële) EV-kopers en -eigenaren zich stellen is: Hoe goed presteert de accu na zoveel kilometers? Het antwoord op die vraag is niet alleen relevant voor wie en nieuw EV wil kopen, maar zeker ook voor mensen ie erover denken een tweedehands elektrische bolide aan te schaffen.

EV-fabrikanten doen daar niet altijd een duidelijke uitspraak over tijdens proefritten en verkoopgesprekken. Zoals zo vaak heb je veel meer aan de ervaringsverhalen van EV-rijders die al meerdere jaren met dezelfde elektrische auto rondrijden en de 100.000 kilometer benaderen of al (ruim) gepasseerd hebben.

94 procent ‘battery-health’ na 100.000 mijl

Een van die ervaringsdeskundigen heeft zijn belevenissen op dat gebied in een video samengevat. Ed Fressler kocht in 2018 een nieuwe Tesla Model 3. Nu, bijna vijf jaar later staat de teller van zijn EV al op meer dan 100.000 mijl, ruim 160.000 kilometer dus. Toen hij zijn Model 3 Long Range kreeg, was het maximale bereik 309 mijl (497 kilometer). Op dit moment, na meer dan 160.000 kilometer dus, geeft zijn Model 3 nog altijd een maximaal bereik aan van 290 mijl (467 km) wanneer hij 100% opgeladen is.

Dat is, procentueel, ongeveer 94 procent van het oorspronkelijke maximale bereik. Dat kun je, na meer dan 160.000 kilometer en, even snel gerekend, meer dan 500 keer opladen – er even van uit gaande dat de auto gemiddeld na elke 300 kilometer aan een laadpaal gehangen is – best goed.

1 procent 'verlies' per jaar

Zoals gezegd doen fabrikanten over het algemeen wat geheimzinnig over de verwachte levensduur van accu’s, maar 1 procent capaciteitsverlies per jaar komt wel overeen met hetgeen veel experts roepen. Tesla heeft, bij monde van Elon Musk, wel eens geroepen dat de accu van een Model 3 gemaakt is om 350.000 tot 400.000 mijl mee te kunnen gaan. Dat is ruim meer dan een half miljoen kilometer (meer dan 650.000 km aan de bovenkant van die verwachting).

In de video van ruim 22 minuten bespreekt de Model 3 eigenaar nog een aantal verschillen tussen een EV en een ICE.