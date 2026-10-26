Frankrijk is voor veel Nederlanders vooral een zomerbestemming. Zodra de vakantie voorbij is, verdwijnen de Franse kustplaatsen, pittoreske dorpjes en gezellige pleinen langzaam uit beeld. Zonde eigenlijk, want juist in het najaar is Frankrijk een heerlijke bestemming voor een paar dagen weg. De wegen zijn vaak rustiger, de grootste toeristen massa's zijn verdwenen en de herfst geeft sommige plekken misschien wel meer charme dan de zomer. Bovendien hoef je helemaal niet naar Zuid-Frankrijk te rijden om dat echte vakantiegevoel te krijgen. Er liggen genoeg bijzondere Franse stadjes op een paar uur rijden van Nederland. Perfect voor een lang weekend, zonder gedoe met vliegvelden, bagageregels of huurauto.

Voor een weekendje Frankrijk hoef je echt niet urenlang over de snelweg te rijden. Vooral in het noorden van het land liggen verrassend leuke bestemmingen die je gemakkelijk met de auto kunt bereiken. Denk aan middeleeuwse stadjes waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan, sfeervolle havens, indrukwekkende kastelen en uitgestrekte stranden waar je in het najaar heerlijk kunt uitwaaien. We hebben zeven Franse bestemmingen op een rij gezet die perfect zijn voor een korte roadtrip. En sommige liggen dichterbij dan je misschien denkt.

1. Fontainebleau: kastelen en bossen in herfstkleuren

Wie Frankrijk zegt, denkt al snel aan Parijs. Maar zo'n zestig kilometer ten zuiden van de Franse hoofdstad ligt Fontainebleau, een bestemming die minstens zo interessant is voor een weekendje weg. Zeker in het najaar. Fontainebleau staat bekend om het indrukwekkende Château de Fontainebleau, een voormalig koninklijk paleis waar eeuwenlang Franse vorsten verbleven. Het enorme complex staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is een bezoek meer dan waard.

Toch is het misschien wel het omliggende bos dat Fontainebleau in oktober en november zo aantrekkelijk maakt. Het Forêt de Fontainebleau is een uitgestrekt natuurgebied met bijzondere rotsformaties, wandelroutes en bomen die in de herfst alle mogelijke kleuren aannemen. Na een lange wandeling kun je terecht in het gezellige centrum, waar restaurants, cafés en kleine winkels voor een typisch Franse sfeer zorgen. Wie er een lang weekend van wil maken, vindt bovendien volop mogelijkheden om te overnachten, waaronder vakantiehuizen in Fontainebleau . Vanaf Amsterdam is het ongeveer 567 kilometer rijden. Daar doe je ongeveer zo’n 6,5 uur over.

2. Honfleur: misschien wel het mooiste haventje van Normandië

Sommige Franse plaatsen zien eruit alsof ze speciaal voor een ansichtkaart zijn gebouwd. Honfleur is er zo eentje. Het stadje ligt aan de monding van de Seine, vlak bij de Normandische kust, en is vooral bekend vanwege zijn historische haven. Rond het water staan smalle, hoge huizen met kleurrijke gevels. Daartussen vind je restaurants, galerieën en kleine straatjes waarin je gemakkelijk een paar uur kunt ronddwalen. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom schilders als Claude Monet en Eugène Boudin zich door deze omgeving lieten inspireren.

In de zomer kan Honfleur behoorlijk druk zijn, maar in het najaar verandert de sfeer. De terrasjes zijn minder vol, de haven wordt rustiger en met een beetje geluk kun je nog heerlijk buiten lunchen in de herfstzon. Een bezoek aan de houten Sainte-Catherine Kerk mag eigenlijk niet ontbreken. Het is een van de bekendste bezienswaardigheden van Honfleur en een bijzonder voorbeeld van historische houtbouw. Vanaf Amsterdam is Honfleur ongeveer 600 kilometer rijden, goed voor zo'n 6 uur en 51 minuten rijden. Daarmee is het een prima bestemming voor een lang weekend.

3. Deauville: een vleugje glamour aan de Franse kust

Niet ver van Honfleur ligt Deauville. Deze elegante badplaats aan de Normandische kust heeft een heel ander karakter dan de meeste kleine Franse kuststadjes. Deauville staat bekend om zijn brede zandstrand, stijlvolle hotels, casino en beroemde houten promenade, Les Planches. Langs deze boulevard staan strandcabines die vernoemd zijn naar internationale filmsterren. Niet voor niets wordt Deauville al jarenlang geassocieerd met film, mode en de Franse beau monde. Ook het jaarlijkse American Film Festival draagt bij aan die reputatie.

Maar je hoeft echt geen filmster te zijn om hier een leuk weekend te beleven. In het najaar is het juist heerlijk om langs het strand te wandelen, de bijzondere villa's te bekijken of uitgebreid te lunchen in een van de restaurants. Deauville ligt bovendien tegenover Trouville-sur-Mer, een andere sfeervolle kustplaats die je gemakkelijk te voet kunt bezoeken. En omdat Honfleur eveneens dichtbij ligt, kun je meerdere bestemmingen tijdens één roadtrip combineren. Vanaf Amsterdam is het ongeveer 628 kilometer rijden, met een reistijd van 7 uur en 8 minuten.

4. Provins: een weekend terug naar de middeleeuwen

Wie liever door eeuwenoude straatjes wandelt dan over een boulevard, moet Provins op zijn lijstje zetten. Deze middeleeuwse stad ligt ten zuidoosten van Parijs en staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Zodra je het historische centrum binnenloopt, begrijp je waarom. Grote delen van de oude stadsmuren zijn bewaard gebleven, net als indrukwekkende torens, stadspoorten en historische gebouwen.

Een van de bekendste bezienswaardigheden is de Tour César, een imposante middeleeuwse toren die boven de stad uitsteekt. Ook de ondergrondse gangen van Provins zijn bijzonder. Deze werden in het verleden voor verschillende doeleinden gebruikt en vormen tegenwoordig een interessante attractie. Provins was in de middeleeuwen een belangrijke handelsstad en die geschiedenis is nog altijd zichtbaar in het stratenplan en de vele historische gebouwen. In het najaar, wanneer de grootste groepen dagjesmensen zijn verdwenen, komt de sfeer van de oude stad misschien nog wel beter tot zijn recht. Vanaf Amsterdam is het ongeveer 577 kilometer rijden. En een geschatte reistijd van 6 uur en 43 minuten.

5. Cabourg: Franse charme uit de belle époque

Nog een bestemming aan de Normandische kust, maar wel eentje met een heel eigen uitstraling. Cabourg staat bekend om zijn elegante villa's, lange zandstrand en bijzondere architectuur uit de belle époque. Het stadje groeide in de negentiende eeuw uit tot een populaire badplaats voor welgestelde Parijzenaars. Die geschiedenis zie je nog altijd terug in de statige gebouwen en de brede promenade langs zee.

Een van de beroemdste bezoekers was de Franse schrijver Marcel Proust, die regelmatig in het Grand Hôtel verbleef. Cabourg vormde zelfs een inspiratiebron voor zijn literaire werk. Tegenwoordig is het een fijne plek voor een rustig weekend aan zee. Je kunt er eindeloos over het strand wandelen, genieten van verse vis en zeevruchten of gewoon een middag doorbrengen in een café. In de herfst is het er aanzienlijk rustiger dan tijdens de zomervakantie en juist dat maakt Cabourg aantrekkelijk voor wie even wil ontsnappen aan de dagelijkse drukte. De reistijd vanaf Amsterdam ongeveer 7 uur en 16 minuten.

6. Verdun: een indrukwekkende roadtrip door de geschiedenis

Niet iedere roadtrip hoeft te draaien om mooie stranden, kastelen en gezellige terrasjes. Soms is een bestemming juist interessant vanwege de geschiedenis die erachter schuilgaat. Verdun is daar een goed voorbeeld van. De Franse stad is onlosmakelijk verbonden met de Eerste Wereldoorlog. In 1916 vond hier een van de langste en bloedigste veldslagen uit de geschiedenis plaats. Honderdduizenden soldaten kwamen om of raakten gewond tijdens de gevechten tussen Frankrijk en Duitsland.

Vandaag de dag kun je in en rond Verdun verschillende historische locaties bezoeken. Denk aan Fort Douaumont, het Ossuarium van Douaumont en de voormalige slagvelden waar de sporen van de oorlog nog altijd zichtbaar zijn. Ook het Mémorial de Verdun is een bezoek waard. Dit museum vertelt het verhaal van de veldslag en laat zien hoe soldaten het leven aan het front ervaarden. Juist in het najaar heeft een bezoek aan deze omgeving iets bijzonders. De bossen kleuren langzaam geel en rood, terwijl de geschiedenis op veel plekken bijna tastbaar aanwezig blijft. Verdun ligt op ongeveer 451 kilometer van Amsterdam, met een geschatte reistijd van 5 uur en 38 minuten. Daarmee is het een van de snelst bereikbare bestemmingen uit deze selectie.

7. Berck-sur-Mer: uitwaaien aan de Opaalkust

Voor de laatste bestemming blijven we aan de Franse kust, maar rijden we een stuk minder ver. Berck-sur-Mer ligt aan de Opaalkust, in het noorden van Frankrijk, en staat bekend om zijn enorme zandstranden. Waar veel Franse badplaatsen vooral draaien om een gezellige boulevard of een historische haven, is het hier vooral de natuur die indruk maakt. Bij eb lijkt het strand eindeloos door te lopen. Het is een ideale plek voor lange wandelingen, strandzeilen en vliegeren. Berck-sur-Mer staat internationaal bekend om zijn jaarlijkse vliegerfestival, al vindt dat in het voorjaar plaats.

Een andere bijzondere attractie zijn de zeehonden die regelmatig te zien zijn bij de Baie d'Authie. Vanaf de juiste uitkijkpunten kun je de dieren op afstand observeren, zonder ze te verstoren. In het najaar zijn de stranden een stuk rustiger en kun je hier heerlijk uitwaaien. Combineer dat met een bezoek aan een lokaal restaurant en je hebt eigenlijk alles wat je nodig hebt voor een ontspannen weekend. Berck-sur-Mer is vanaf Amsterdam ongeveer 5 uur en 10 minuten rijden (445 kilometer). Daarmee behoort het tot de kortere roadtrips uit deze selectie.

Frankrijk is dichterbij dan je denkt

Voor een leuk weekend weg hoef je niet altijd ver te reizen . Natuurlijk zijn de Côte d'Azur, de Provence en de Dordogne prachtige bestemmingen, maar als je maar een paar dagen hebt, wil je die liever niet grotendeels in de auto doorbrengen. Gelukkig heeft Frankrijk ook dichter bij huis genoeg te bieden. Van de indrukwekkende bossen rond Fontainebleau tot de gezellige havens van Normandië en de middeleeuwse straatjes van Provins. Iedere bestemming heeft zijn eigen charme en juist in het najaar ontdek je deze plekken vaak op hun mooist, zonder de drukte van de zomervakantie.

Het fijne aan zo'n korte roadtrip is bovendien dat je er niet weken van tevoren voor hoeft te plannen. Een paar dagen vrij, een leuke overnachting en een bestemming waar je zin in hebt, zijn eigenlijk al voldoende. Onderweg stop je waar je wilt, ontdek je misschien nog een onverwacht mooi dorpje en bepaal je helemaal zelf het tempo. En mocht het weer een beetje tegenzitten, dan is er altijd wel een gezellig Frans restaurant waar je uitgebreid kunt lunchen of dineren. Soms is dat precies wat een weekendje weg zo leuk maakt.

Bon voyage!

[Fotocredits: Adobe Stock, Pexels, Google Maps]