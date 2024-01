Roadtrip door de Bourgogne en Beaujolais met een DS7 E-Tense PHEV

Het is een mondvol, want we gaan het even hebben over de DS 7 E-Tense 300 4x4 Performance Line+, die we hierna voor het gemak afkorten als een DS7 E-Tense. Formeel zou er eigenlijk nog plug-in Hybrid achter moeten staan. Een luxury car die gerust wat meer aandacht zou mogen krijgen. Niet alleen vanwege de aanwezige luxe en styling meer zeker ook wat betreft zijn prestaties. We reden met deze DS7 E-Tense maar liefst 3 roadtrips door de meest populaire wijngebieden in Frankrijk. De Bourgogne (La Route des Grand Crus), de Chablis regio (lees onze tips op Travelvalley) en het iets zuidelijker liggende Beaujolais. Buiten het uitstapje naar de Chablis wijnregio op zo'n 130 km van het hart van de Bourgogne, reden we nagenoeg de gehele route duurzaam. Dat betekent dat we vrijwel alleen gebruik hebben gemaakt van de elektrische aandrijving.

DS 7 E-Tense 'het nieuwe premium' De DS 7 E-Tense hangt een beetje boven veel modellen van zijn huidige eigenaar. DS was onder de oude PSA-vlag al het luxury brand. Het merk zat in afwerking, uitvoering en luxe duidelijk boven zijn familieleden van Citroën en Peugeot. Natuurlijk had hij overeenkomende DNA maar dan allemaal met net meer luxe. Op sommige onderdelen wel eens net wat te ver doorgevoerd, maar dat is meer een persoonlijk ding. Design is iets waar je van kunt genieten als je het ziet, en bij DS zijn ze daarin duidelijk gespecialiseerd. De modellen van DS Automotive kun je moeiteloos naast vergelijkbare modellen (model en prijsniveau) van o.a. de Duitse merken plaatsen. Premium met een nuchterheid die past bij deze tijd. Het begrip is ook steeds moeilijker te duiden voor de consument. Het begrip premium kan beter worden gespitst in het (nieuwe) premium en platinum voor de allerhoogste klasse. Niet heel vreemd want er rijden al de nodige modellen rond met een titel van de ‘platinum edition’. De DS 7 E-Tense staat wat ons betreft model als 'het nieuwe premium'. PHEV of Hybrid blijft een geweldig alternatief We zien op dit moment in de automotive industrie dat veel media tapdansend rijdt in de nieuwste elektrische modellen van Chinese afkomst. Nieuwe merken die hun opmars maken met vooral grote en redelijk luxe modellen. Het zijn de game-changers die de markt opschudden en vaak rechtstreeks tegenover de Tesla-generatie worden geplaatst. Een generatie die je kunt omschrijven als volledig elektrisch en die vooral een marketingstrijd voert op prijs, die ongrijpbare range en uitvoering maar in veel gevallen nog zonder enige reputatie of verleden. We vergeten echter dat een PHEV of Hybrid nog steeds een geweldig alternatief is. Zeker als deze, zoals onze DS 7 E-TENSE 300 4x4 Perfromance Line+ (we schrijven hem nog één keer volledig uit), is uitgerust met een extra elektrische aandrijving en een 14.2 kWh lithium-ion batterij. Deze is genoeg om afhankelijk van de omstandigheden en rijstijl je tussen de 50 tot 70 km duurzaam te laten rijden. Het bereik van de DS 7 was meer dan voldoende om tijdens onze roadtrips is in de Chablis, Bourgogne en Beaujolais volledige elektrisch (en duurzaam) te kunnen rijden. Met de snelheid van een lader van 7.4 kW (die kom je onderweg genoeg tegen) ben je in twee uur tijd weer terug op 100%.

Volledig elektrisch rijden tijdens een roadtrip maar ook bij jou in de buurt De eerdergenoemde roadtrips in de grote Bourgogne regio die werden afgewisseld met bezoeken aan wijnboeren en andere verblijflocaties boden volop mogelijkheden om de DS 7 E-Tense continue bij te laden. Het was zelfs een aangename verrassing dat op vrijwel allel locaties waar we hebben overnacht we de beschikking hadden over gratis laadstations. Soms van Tesla en Porsche op de meer luxe locaties, maar ook van volstrekt onbekende makelaardij. Het zorgde ervoor dat iedere roadtrip geruisloos en duurzaam kom worden volbracht. En dat betekent gelijk een overeenkomt met rijden in je eigen regio. Het rijden met een PHEV is in veel gevallen een geweldig alternatief als de afstanden niet groot zijn en helemaal als je beschikt over een thuislaadstation. Het je ook nog zonnepanelen en een slim laadstation (met inzicht op de laadtarieven) dan heb je hier het beste alternatief voor een 100% elektrische uitvoering.

DS 7 E-Tense moet je zelf gaan ervaren Het klinkt misschien allemaal zo vanzelfsprekend als je leest want mijn persoonlijke mening is over deze DS 7 E-Tense. Een auto die ik zomaar op mijn oprit zie staan. Ruim en met ongekende luxe en rij-ondersteuning. Snel en krachtig en ook nog eens met een batterij capaciteit die voldoende is om vaak en regelmatig volledig elektrisch te kunnen rijden. DS Automobiles, in het thuisland niet voor niets populair verdiend ook in ons land best wat meer aandacht. Het is een auto die je zelf moet gaan ervaren, geen alternatief voor een ‘voiture’ met een nog onbekende reputatie. Het is andersom, zij zijn juist het alternatief voor een DS en vergelijkbare soortgenoten. Een compliment wat we de komende jaren blijven herhalen want iedere roadtrip gereden met de DS 7 E-Tense was met recht een feestje. To be continued. Meer weten over onze roadtrips met DS: De ultieme wijnroute door de Bourgogne in 35 foto’s (Link)

Domaine de la Romanée-Conti meet-up met een DS 7 Tijdens onze roadtrtip door de Bourgogne gingen we op zoek naar de wijngaarden van Romanée-Conti. Dit is een van de meest prestigieuze en gewilde wijnen ter wereld. Het is een een vrijwel niet te vinden Grand Cru wijngaard in de Côte de Nuits regio van de Bourgogne. De wijn die van deze wijngaard komt, wordt beschouwd als een van de beste en duurste wijnen ter wereld vanwege de uitzonderlijke kwaliteit en beperkte productie. En om hem te vinden heb je maar één aanwijzing. Een steen in een muurtje. #check

Over de DS 7 E-TENSE 300 4x4 Performance Line+ De vierwielaangedreven DS 7 E-Tense 4×4 300 heeft een een plugin-hybride aandrijflijn met een elektromotor en een benzinemotor met een maximum vermogen van 221 kW (300 pk) en een koppel van 520 Nm. De topsnelheid volledig elektrisch is 135 km/u. De elektromotor zorgt ervoor dat je in praktijk moeiteloos tussen de 50 en 70 km kunt rijden. Wie graag rap wil zijn hoeft zich geen zorgen te maken want de DS 7 E-Tense springt in 5.6 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Over smaak valt niet te twisten maar onze voorkeur gaat bij deze DS 7 echt uit naar 19-21 inch velgen waarbij 20” het mooiste alternatief is (zie onder). De door ons gereden versie was verder uitgerust met: DS Drive Assist + Lane Positioning Assist, DS Driver Attention Monitoring+, 360 Vision+ en DS Night Vision. Muzikale ondersteuning was er dankzij een HiFi System van Focal en omdat het toch zomer was een uitvoerig met een panoramisch schuif- kanteldak (aanrader). Het oude DS gevoel van zweven over de weg De DS Pixel LED Vision 3.0-koplampen zijn een verhaal op zich. Niet alleen fraai maar met een overdosis aan functionaliteit die je vooral als het donker is gaat ervaren. Net als het DS Active Scan Suspension systeem. In goed Nederlands is dit is een cameragestuurd dempingsysteem wat er voor zorgt dat ieder afzonderlijk wiel op basis van de oneffenheden in het wegdek wordt aangepast. Het zorgt letterlijk voor het beroemde DS-gevoel toen de friet nog een kwartje kostte. Zweven over de weg met de kanttekening, hoe groter de wielen hoe minder je zweeft, dat wel. De DS 7 E-Tense is verkrijgbaar in de kleuren Lacquered Grey (de door ons gereden uitvoering), Sapphire Blue, metallic Platinum Grey en met parelmoerlak Perla Nera Black, Crystal Pearl en Pearl White. Fraai is om hem uit te laten voeren met een in Gloss Black raamomlijsting en dakrails.