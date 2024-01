The Art of Travel: Roadtrip met een DS 9 Esprit door de Beaujolais

Ieder automerk heeft zo zijn eigen voorkeuren als het gaat over introducties van nieuwe auto’s. Van een rondje door de stad, door de bergen of een fraaie route door het land van herkomst. Soms zijn ze verrassend, soms zijn ze bekend en veel worden gereden op plekken waar de kans op wat mooier weer groot is. Maar bij Franse automerken gaat de voorkeur natuurlijk uit naar hun thuisland en daar is DS Automobiles geen uitzondering in. Zo heeft voor de introductie van de vernieuwde DS 9 E-Tense 4×4 Esprit het Franse merk niet geheel toevallig dit keer gekozen voor de stad Lyon. De stad die tevens het decor is voor de World Prestige Gastronomy Competition. Het jaarlijkse culinaire hoogtepunt in de stad waar historisch, architectonisch en gastronomisch erfgoed hand in hand gaan. Het is zo’n beetje de ultieme plek als je je meest exclusieve model, de DS 9 Esprit opnieuw onder de aandacht wil brengen. Rijden door de Beaujolais en Mâconnais Maar voor DS mag de lat nog wat hoger komen te liggen want uiteindelijk wil je deze ultieme ‘travel voiture’ laten ervaren in het prachtige landschap boven Lyon, het gebied van de Beaujolais en de Mâconnais. Natuurlijk kan dat niet zonder een stop bij een bekende wijnmaker, een culinair hoogtepunt met een Michelin Familie en een bezoek aan een bedrijf waarvan het eindproduct te zien is op de catwalk van de grootste modemerken. Het zijn allen plaatsen die matchen met de merkidentiteit van DS Automobiles en waarbij passie en vakmanschap bovenaan staan. En als je dan toch op reis gaat, zorg dan ook voor een DS Automobiles Culinary Trunk, gemaakt van leer wat terugkomt in de DS 9 en gevuld met specialiteiten uit de regio Lyon, want we mochten onderweg eens trek krijgen toch. Een roadtrip van DS Automobiles maar eigenlijk gemaakt voor iedereen Deze luxury-roadtrip heeft natuurlijk alles te maken met het merk DS-Automobiles, maar de route is te mooi om deze niet eens wat vaker te rijden. Je doorkruist de regio van de Beaujolais, een wijngebied waar we ook met Travelvalley een meerdaagse roadtrip hebben gereden met een DS7 e-Tense, en waarbij we specifiek La Route des Vins du Beaujolais volgden. Het is een gebied waar je zomaar verliefd op kunt worden.



The Art of Travel, een Roadtrip experience met een DS 9 E-Tense 4×4 Esprit De roadtrip die DS Automobiles heeft bedacht in deze regio wordt omschreven als ‘The Art of Travel’ omdat DS duidelijk wil maken dat je moet genieten van al je reizen, de mensen die je gaat ontmoeten en de plekken die je gaat bezoeken. Overal zijn er verhalen te vertellen. Maar daarnaast gaat het ook om de rijbeleving zelf. Wat zeker een verschil maakt is hybride of volledig elektrisch rijden. Het is beter voor het milieu en de stilte onderweg maakt het rijden terwijl je geniet van het landschap alleen nog maar leuker. Roadtrip door de Beaujolais en Maconnais Bij DS moeten ze haast wel connecties hebben met het Franse Weerplaza want na alle culinaire smaaksensaties die we onderweg gaan tegenkomen gebeurt dit ook nog eens onder een strakblauwe lucht met een temperatuur van 28 graden. Krijg het maar bedacht n’est pas. Roche de Solutré Vanuit Lyon gaat de route in de richting van de Monts du Lyonnais en Beaujolais naar. De eerste stop in de Maconnais is bij de Roche de Solutré, een geologisch fenomeen dat is geclassificeerd als een Grand Site de France. De rots is het hoogste punt in deze regio en is te bereiken via een hike van zo’n 45 minuten. Het is een van de bekendste natuurlijke bezienswaardigheden in de omgeving die we overigens al zijn tegengekomen tijdens een Roadtrip door de Beaujolais. De Roche de Solutré heeft grote bekendheid gekregen door zijn archeologische en paleontologische betekenis. Hier zijn o.a. prehistorische artefacten en overblijfselen van dieren gevonden waaronder botten van mammoeten en andere uitgestorven soorten. Ook is er gereedschappen gevonden van vroege menselijke bewoners uit de begintijd dat hier mensen sowieso konden leven.

Maison Auvigue, hier rust de Pouilly-Fuissé, een prachtige Chardonnay wijn Niet ver van de de Roche de Solutré ligt het kleine plaatsje Fuisse waar we met de DS9 op bezoek gaan bij Maison Auvigue. Dat is een wijnmaker die bekend staat om zijn Pouilly-Fuissé, een hoogwaardige en prachtige Chardonnay wijn. Het moet een bewuste keuze zijn want de wijnmaker straalt de luxe uit die ze bij DS graag verbinden aan hun voitures. Ook dit wijnhuis kwamen wij al eerder tegen tijdens onze wijnreis. Deze Pouilly- Fuissé is de bekendste wijn van de Mâconnais en vind je hier alleen in de dorpen Fuissé, Solutré-Pouilly, Vergisson en Chaintré. De volgens Franse normen relatief jonge wijngaard is opgericht in 1946. De primeur is dat het wijnhuis als eerste in deze regio een Premier Cru in de schappen heeft. De prijs is net zo toegangkelijk als de wijn en begint bij 14 euro, de Premier Cru is wel duurder en begint bij 32 euro. Betaalbaar en van een hoge klasse met veel smaaksensaties. Aanrader dus om tijdens deze roadtrip hier eens te gaan proeven (niet slikken dus). Vanuit Fuissé is het dik anderhalf uur rijden naar Brionnais. Het landschap veranderd langzaam van golvende heuvels naar wegen met wat meer hoogteverschil. Het is het moment suprême om de DS9 ook wat meer van zijn sportieve kant te ervaren. Snel is de DS zeker. Door zijn forse gewicht ligt hij letterlijk als een blok op de weg. Sportief rijden over de prachtige glooiende wegen in deze regio is aanstekelijk en pas dan merk je pas echt goed dat de DS9 gemaakt is om te zweven. Met een minimaal rijgeluid, de zeldzaam goede vering en het vele comfort weten we weer waarom roadtrippen in een wagen van deze allure zo geweldig is. Je hebt niet veel meer nodig om te begrijpen waarom we deze route rijden. Vanuit Fuissé is het dik anderhalf uur rijden naar Brionnais. Het landschap veranderd langzaam van golvende heuvels naar wegen met wat meer hoogteverschil. Het is het moment suprême om de DS9 ook wat meer van zijn sportieve kant te ervaren. Snel is de DS zeker. Door zijn forse gewicht ligt hij letterlijk als een blok op de weg. Sportief rijden over de prachtige glooiende wegen in deze regio is aanstekelijk en pas dan merk je pas echt goed dat de DS9 gemaakt is om te zweven. Met een minimaal rijgeluid, de zeldzaam goede vering en het vele comfort weten we weer waarom roadtrippen in een wagen van deze allure zo geweldig is. Je hebt niet veel meer nodig om te begrijpen waarom we deze route rijden.

Brionnais: een gastronomische pauze in La Colline du Colombiers In de buurt van Brionnais, verscholen in het landschap vinden we La Colline du Colombiers van de familie Troisgros. In een voormalige stal, waarvan het frame en de muren uitstekend bewaard zijn gebleven, tovert hier alweer de vierde generatie Troisgros, de fijnste gerechten buiten geserveerd op lange houten tafels. Het is verwend worden met eigentijdse originele gerechten gecombineerd met producten van het platteland in deze regio. Op het grote fotogenieke landgoed vinden we ook een paar originele chalets die buiten dat ze origineel zijn uitgerust ook een prachtig uitzicht bieden over deze regio. Als de zon langzaam ondergaat moet je je vooral laten verwennen door het ‘Menu du Jour’ wat betekent dat het iedere dag smullen is. Het is sowieso een DS9 waardig om hier te parkeren. Rijden in stijl betekent ook eten in stijl. Na dit culinaire uitstapje gaan we op zoek naar Velours de Lyon waar we werkelijk ‘no clue’ hebben wat we daar gaan zien, helemaal niet als we het terrein oprijden van een oude fabriek waar de tijd zo te zien heeft stil gestaan.

Velours de Lyon, een ervaring die je niet gaat vergeten De laatste stop op de Roannais route (#aanrader) met de DS 9 is op een locatie die als je er eenmaal binnen bent geweest je nooit meer gaat vergeten. Velours de Lyon is dé enige specialist in de productie van effen fluweel en jacquard voor kleding en meubels. Je ziet hun werk vaak alleen terug op de catwalk. Maar het zijn niet de prachtige stoffen die hier worden gemaakt en die je altijd bij zullen blijven. Het is het interieur en de machines waarmee dit wordt gedaan. Puur vakmanschap en handwerk met machines uit 1870 die niet zijn te vervangen. Het lijkt niet alsof je teruggaat in de tijd, je bent terug in de tijd. Het is niet te geloven om welke manier honderden zijden draden samenkomen en uiteindelijk een stof opleveren die daarna ook nog eens met de hand wordt ingekleurd. Het is vakmanschap wat niet meer bestaat, behalve bij Velours de Lyon. Het is er stoffig, ventilatie is er niet, de machines lijken volledig mechanisch en soms aangedreven door papieren kaarten die je herkent van de orgelman. Een jong meisje ziet met arendsogen ergens met een flinterdunne vrijwel onzichtbare draad die is gebroken. Zij is het geheim volgens de eigenaar. Hoe dit bedrijf kan bestaan is een raadsel. Een lapje haute couture stof kost 15.000 euro. Langzaam begrijp je het maar eenmaal buiten wint het ongeloof.

Rijden in stijl, eten in stijl, slapen in stijl We sluiten een dagje roadtrippen met de DS9 af met een overnachting in Hotel Boscolo de Lyon, een luxe hotel op een steenworp afstand van Place Bellecour. Het hotel is een majestueus 19e-eeuws gebouw in Haussmann-stijl. Het luxueuze interieur is geïnspireerd op de speciale vormen van Romeinse baden door materialen als fluweel en zwart marmer te accentueren. De Roannais-route We reden vandaag een grot deel van de route die bekend staat als de Route du Roannais. Een is een toeristische route in Frankrijk die door de regio Roannais loopt in het oostelijke deel van het land. De route biedt je de mogelijkheid om het pittoreske landschap, de charmante dorpen en de rijke culinaire tradities van de regio te ontdekken. Onderweg kom je nogal wat wijnhuizen tegen waar je uiteraard wijn kunt proeven en kopen. Het is daarnaast een interessante route voor liefhebbers van de Franse keuken. De boodschap van DS Automobiles De boodschap van DS Automobiles begrijp ik wel. Hun vertaling zit in de DS 9. The Art of Travel is The Art of DS. Eigenlijk zou iedere bezitter van een DS deze roadtrip moeten maken. Dab begrijp je ook iets meer van het merk. DS wordt vaak genoemd als een alternatief voor Duitse modellen. Maar daar doe we ze misschien iets te kort mee. Meer weten over onze roadtrips met DS: Inmiddels is DS Automobiles veel vaker verbonden met het rijden van roadtrips door Frankrijk. Onderstaande roadtrips reden we met een andere favoriet van het merk, de DS 7 E-Tense. Het zijn routes die eigenlijk iedereen wel wil rijden. De ultieme wijnroute door de Bourgogne in 35 foto’s (Link)

La Route des Grand Crus: de mooiste roadtrip door de Bourgogne: 16 mooie stops (Link)

De 15 mooiste plekken aan de Beaujolais wijnroute:

La Route des Vins du Beaujolais (Link)

La Route des Vins du Beaujolais (Link) De beste tips om wijnregio Chablis te ontdekken (Link)