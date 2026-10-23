Omoda heeft een compleet nieuwe crossover gepresenteerd. De Omoda X combineert het uiterlijk van een futuristische SUV met opvallende offroad-eigenschappen, slimme AI-technologie en verschillende hybride en elektrische aandrijflijnen. Het Chinese automerk wil daarmee een nieuwe categorie auto's introduceren. Maar wat maakt deze Omoda X nu echt anders?

De Chinese automerken blijven in hoog tempo nieuwe modellen introduceren. Ook Omoda, onderdeel van de Chery Group, zit bepaald niet stil. Tijdens een evenement in het Chinese Wuhu heeft het merk de Omoda X onthuld. Een opvallende crossover die niet alleen bedoeld is voor het dagelijkse woon-werkverkeer, maar ook buiten het asfalt zijn mannetje moet kunnen staan.

Omoda noemt zijn nieuwste creatie een Cross Off-road Vehicle, kortweg COV. Daarmee probeert het merk een brug te slaan tussen de traditionele SUV en een terreinwagen. Dat klinkt vooral als een nieuwe marketingterm, maar de eerste technische specificaties laten zien dat Omoda daadwerkelijk verder kijkt dan alleen een stoer uiterlijk.

Een futuristisch ontwerp met een robuust randje

Wie de Omoda X voor het eerst ziet, zal waarschijnlijk niet direct aan een klassieke terreinwagen denken. De auto heeft scherpe lijnen, brede schouders en een opvallend futuristisch ontwerp. Omoda spreekt zelf over zijn MECHA-designtaal, waarbij inspiratie uit mechanische constructies en gevechtsvliegtuigen wordt gecombineerd met moderne autovormgeving.

Dat levert een crossover op die duidelijk anders oogt dan de bestaande Omoda 5 en Omoda 9. De carrosserie heeft nadrukkelijk gevormde flanken, een dynamische daklijn en opvallende verlichting. Vooral de achterlichten, die volgens de ontwerpers zijn geïnspireerd op bliksemflitsen, moeten de auto een herkenbare uitstraling geven.

Ook binnenin kiest Omoda voor een futuristische aanpak. De cockpit heeft een symmetrische indeling met een opvallende X-vormige middenconsole. Achter het stuur bevindt zich een digitaal instrumentenpaneel van 10,25 inch, terwijl het centrale infotainmentscherm 13,2 inch meet. Opvallend is dat Omoda daarnaast vasthoudt aan fysieke knoppen en draaiknoppen voor veelgebruikte functies. Dat is wat ons betreft een verstandige keuze, zeker nu steeds meer autofabrikanten vrijwel alles via een touchscreen willen laten bedienen.

Meer dan alleen een SUV met een stoer uiterlijk

De interessantste eigenschappen van de Omoda X zitten misschien wel onder de carrosserie. Volgens de fabrikant heeft de crossover een bodemvrijheid van 200 millimeter. Ook geeft Omoda een doorwaaddiepte van meer dan 700 millimeter op. Daarmee lijkt de auto in ieder geval voorbereid op meer uitdagende omstandigheden dan de gemiddelde stedelijke SUV.

Daarnaast mag de Omoda X maximaal 1.800 kilogram trekken en kan het dak een belasting van 75 kilogram dragen. Dat maakt de auto op papier interessant voor automobilisten die regelmatig met een caravan, aanhanger of extra bagage op pad gaan. In het interieur zijn bovendien 39 verschillende opbergmogelijkheden verwerkt.

Toch moeten we de offroad-ambities voorlopig met enige voorzichtigheid bekijken. Een flinke bodemvrijheid en een indrukwekkende doorwaaddiepte vertellen immers niet het hele verhaal. Zaken als vierwielaandrijving, banden, ophanging en elektronische terreinondersteuning bepalen uiteindelijk hoe goed een auto zich buiten de gebaande paden weet te redden. Hoe de Omoda X in de praktijk presteert, zal dus nog moeten blijken.

AI aan boord en zelfs een warmtebeeldcamera

Zoals je tegenwoordig van een nieuw Chinees automodel mag verwachten, speelt technologie een belangrijke rol. Omoda introduceert onder andere SIAS, wat staat voor Super Intelligent AI Space. Dat is een intelligent spraaksysteem waarmee bestuurders op een natuurlijke manier met hun auto moeten kunnen communiceren.

Het bijzondere is dat je volgens Omoda geen specifiek activeringswoord hoeft te gebruiken. Ook zouden ingewikkelde commando's overbodig zijn. De auto moet begrijpen wat de bestuurder bedoelt en daar de juiste functies aan koppelen. Hoe goed dat werkt, zal natuurlijk afhangen van de uiteindelijke software en de ondersteuning voor verschillende talen.

Een andere opvallende toevoeging is het warmtebeeldsysteem. Daarmee moet de Omoda X objecten tot op een afstand van 90 meter kunnen herkennen. Vooral tijdens nachtelijke ritten of bij slecht zicht kan dat een interessante aanvulling zijn op bestaande veiligheidssystemen.

Verder krijgt de crossover een persoonlijke rijmodus, X-MODE genaamd. Hiermee kunnen bestuurders verschillende voertuiginstellingen en rijreacties aanpassen aan hun voorkeuren en de omstandigheden.

Hybride, plug-in hybride én volledig elektrisch

Omoda kiest voor de X niet voor één specifieke aandrijflijn. Wereldwijd moet het model beschikbaar komen als reguliere hybride (HEV), plug-in hybride (PHEV) en volledig elektrische auto (EV).

De hybride uitvoering krijgt voorwielaandrijving, terwijl de plug-in hybride en elektrische varianten zowel met twee- als vierwielaandrijving worden aangeboden. Vooral die laatste uitvoeringen lijken interessant voor wie de offroad-mogelijkheden daadwerkelijk wil benutten.

Over het motorvermogen, de accucapaciteit, het elektrische rijbereik en de prestaties heeft Omoda nog geen concrete cijfers gedeeld. Ook is nog niet duidelijk welke uitvoeringen uiteindelijk naar Nederland komen.

Wanneer komt de Omoda X naar Nederland?

De Omoda X is voorlopig alleen tijdens zijn wereldpremière in Wuhu, China gepresenteerd. Het merk heeft bevestigd dat er meer informatie volgt over de Nederlandse introductie, maar een exacte lanceringsdatum ontbreekt nog. Ook de prijzen en beschikbare uitvoeringen zijn niet bekendgemaakt. Met de X zet Omoda in ieder geval een volgende stap in zijn internationale uitbreiding. Het merk werkt aan een modellengamma van zes verschillende modellen, met lengtes van ongeveer 4,2 tot 5,2 meter.

Interessant is vooral dat Omoda met deze nieuwe crossover een iets andere richting inslaat. Waar veel SUV's tegenwoordig vooral draaien om comfort, design en technologie, probeert de Omoda X daar nadrukkelijk een avontuurlijk karakter aan toe te voegen.

Of dat voldoende is om zich te onderscheiden in het steeds drukker wordende SUV-segment, zal moeten blijken. De combinatie van hybride en elektrische aandrijflijnen, praktische eigenschappen en moderne technologie klinkt in ieder geval interessant. Nu is het vooral wachten op de Nederlandse prijzen en de eerste gelegenheid om te ontdekken hoeveel van die offroad-ambities in de praktijk overeind blijven.