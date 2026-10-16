Het Chinees-Nederlandse e-bikebedrijf Tenways heeft het Nederlandse fietsenmerk Sparta overgenomen. Daarmee zijn meerdere fietsmerken van het failliete Accell nu in handen van andere bedrijven.

Afgelopen augustus ging Accell, het moederbedrijf van diverse Nederlandse fietsemerken, failliet . Tijdens de coronatijd kreeg het bedrijf het steeds moeilijker, en na corona was er minder interesse in fietsen bij consumenten. Afgelopen augustus kwam dat dus tot een kookpunt.

Verkoop van verschillende merken

Verschillende merken van Accell werden vorige week al verkocht aan de Singaporese investeerder Dutech. Het ging om Batavus, Babboe en Koga. Sparta, het bekendste merk van Accell, werd apart verkocht om zoveel mogelijk opbrengsten te genereren.

Dat is nu dus gebeurd: het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways, dat zijn Europese hoofdkantoor in Nederland heeft, krijgt Sparta in handen. Tenways is voornamelijk gespecialiseerd in elektrische stadsfietsen. Het is niet bekend hoeveel Tenways heeft betaald voor het merk.

Sparta is een bekend Nederlands merk

De curatoren melden dat het Sparta-merk hiermee behouden blijft en dus een toekomst heeft. Dat is wel zo fijn, want Sparta is een oer-Hollands merk en onderdeel van de nationale geschiedenis. In 1917 opende de eerste Sparta-winkel zijn deuren in Apeldoorn, en pas in 1999 werd het opgekocht door Accell.

Misschien wel het bekendste product van Sparta is de Spartamet, een snorfiets die vooral in de jaren tachtig populair werd. Sparta richt zich tegenwoordig voor een aanzienlijk deel op e-bikes, wat natuurlijk goed past bij het aanbod van Tenways.

Accell heeft overigens nog meer te koop staan, waaronder Carqon en Raleigh. De curatoren gaan nu verder met de verkoop van de onderdelen van het failliete bedrijf. Het is in ieder goed om te weten dat Sparta blijft voortbestaan!