Volgens de voorgestelde tarieven wordt rijden zonder geldige autoverzekering voor automobilisten duurder. Verkeersboetes stijgen gemiddeld met 2,7 procent, maar bij één overtreding loopt de verhoging veel harder op.

Voor automobilisten die zonder geldige autoverzekering rijden, stijgt de voorgestelde boete per 1 januari 2027 van 500 naar 550 euro. De stijging van 10 procent is de grootste van alle verkeersboetes voor 2027. De bedragen zijn gebaseerd op het (ontwerp)Indexeringsbesluit verkeersboetes 2027 van het kabinet, dat half november 2026 nog niet definitief was vastgesteld.

Wat kost een andere overtreding straks?

Ook bij veelvoorkomende overtredingen gaan de bedragen in het ontwerpbesluit omhoog. Als je tijdens het rijden je telefoon vasthoudt, stijgt de voorgestelde boete van € 440 naar € 450 . Door rood rijden gaat van € 320 naar € 330. Per 1 januari 2027 stijgt de boete voor onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg van € 280 naar € 300. Voor onverzekerd rijden op een bromfiets gaat de boete per 1 januari 2027 van € 480 naar € 490.

Bij snelheidsovertredingen gaat het om kleinere stappen. Voor 10 km/u te hard binnen de bebouwde kom stijgt het bedrag van € 95 naar € 98; op de snelweg gaat dezelfde overschrijding van € 84 naar € 86.

De voorgestelde lijst bevat nog meer bedragen die je als bestuurder kunt tegenkomen:

Onnodig links rijden buiten een autoweg of autosnelweg: € 330.

Verkeerd inhalen, bijvoorbeeld rechts inhalen: € 330.

Rijden zonder gordel: € 200.

De jaarlijkse verhoging volgt de prijzen

Verkeersboetes worden jaarlijks geïndexeerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Daarvoor gebruikt het kabinet de consumentenprijsindex van het CBS, die bijhoudt hoe de prijzen voor consumenten veranderen.

Volgens minister David van Weel van Justitie en Veiligheid zou het overslaan van de inflatiecorrectie in 2027 een tekort van ruim € 28 miljoen opleveren. In de jaren daarna zou dat oplopen tot een structureel gat van € 30 miljoen. In 2025 brachten verkeersboetes de Nederlandse staatskas ongeveer € 1 miljard op.

De Kamer wilde de verhoging tegenhouden

In 2024 nam de Tweede Kamer een motie aan om verkeersboetes met 4,3 procent te verlagen in plaats van te verhogen. Die motie was gericht aan toenmalig minister Yeşilgöz. Voor de plannen voor 2027 kwam opnieuw verzet uit de Kamer.

De Raad van State stelde op 16 september 2026 een kritisch advies over het ontwerpbesluit vast en publiceerde het op 21 september; daarin vroeg de Raad om een betere onderbouwing van de indexatie. Ook het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak hebben kritiek geuit op de jaarlijkse verhoging van de verkeersboetes voor 2027.

Een dag na de publicatie van het advies nam de Tweede Kamer een motie van DENK-Kamerlid Ismail el Abassi aan. Op 22 september 2026 vroegen 83 Kamerleden, de voltallige oppositie, het kabinet om van de indexering voor 2027 af te zien. Het kabinet had de motie ontraden, maar de Kamer stemde er toch voor.

Waarom gaat het kabinet toch door?

Justitieminister Van Weel heeft de Kamer inmiddels laten weten dat hij de aangenomen motie niet uitvoert vanwege het door hem genoemde begrotingstekort van ruim € 28 miljoen in 2027, oplopend tot € 30 miljoen structureel. Het is het tweede jaar op rij dat het kabinet een aangenomen motie tegen de indexering van verkeersboetes niet uitvoert. De minister houdt vast aan de geplande verhoging per 1 januari 2027. “Ik kan de motie echter niet uitvoeren”, verklaarde hij.