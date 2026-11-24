In Nederland zijn winterbanden niet verplicht, maar op weg naar de wintersport gelden andere regels. Rijd je in Duitsland of Oostenrijk met zomerbanden over sneeuw of ijs, dan riskeer je een boete.

Sinds 1 november geldt in Oostenrijk ook voor Nederlandse auto’s weer een winterbandenplicht, zodra de weg winters wordt. Duitsland kent juist geen vaste winterperiode, dus de kalender vertelt je daar niet of je banden voldoen. En dan is er nog het Alpine-symbool (3PMSF): ook daarin lopen de regels van de twee landen uiteen.

Welke band telt mee?

In Oostenrijk loopt de winterbandenperiode tot en met 15 april. De plicht geldt voor Nederlandse auto’s wanneer er sneeuw, sneeuwmodder of ijs op de weg ligt. Duitsland kijkt ook naar rijp en ijzel, want daar bepaalt de toestand van het wegdek of je winterbanden nodig hebt. De situatieve winterbandenplicht in Duitsland staat in § 2, lid 3a, van de StVO.

Voor Duitsland moet op de band het Alpine-symbool staan, een berg met drie toppen en een sneeuwvlok erin. De afkorting daarvoor is 3PMSF. Sinds 2024 is de overgangsregeling voor banden met alleen de oudere M+S-aanduiding voorbij. Heb je banden met uitsluitend M+S, dan tellen ze daar dus niet meer als winterband.

Oostenrijk accepteert die aanduiding nog wel. Ook M.S. en M&S zijn er toegestaan, net als 3PMSF. Dat laatste symbool mag alleen op een band staan als die een gestandaardiseerde sneeuwtest volgens UN-Reglement 117 heeft doorstaan.

In Duitsland kan ook de eigenaar een boete krijgen

Rijd je bij winterse gladheid zonder geschikte banden, dan begint de Duitse boete bij € 60 . Als bestuurder krijg je daarbij een punt in Flensburg, het Duitse register voor verkeersovertredingen. Bij hinder, gevaarzetting of een ongeval kan de boete oplopen tot € 120.

Ook de eigenaar van de auto kan apart worden beboet, voor € 75. De Duitse regel geldt bovendien tijdens de doorreis. Wie via Duitsland naar Oostenrijk of Frankrijk rijdt, moet bij sneeuw of ijzel onderweg banden met het sneeuwvloksymbool hebben.

Wat kost het in Oostenrijk?

In Oostenrijk kan de boete bij een ernstige overtreding, bijvoorbeeld wanneer je anderen in gevaar brengt, theoretisch oplopen tot € 5.000 . Voor bestuurders op zomerbanden is dit bedrag niet de standaardboete.

De banden moeten er ook goed aan toe zijn. Oostenrijk verlangt bij winterbanden minimaal 4 mm profiel. In andere landen geldt ter vergelijking vaak 1,6 mm als wettelijk minimum, al wordt ook daar 4 mm aangeraden. Een band met de juiste markering is voor Oostenrijk dus nog niet automatisch geschikt als het profiel te ver is afgesleten.

Tirol controleert deze winter strenger

De politie in Tirol heeft aangekondigd tijdens het winterseizoen van 2026 intensiever op winterbanden te controleren.

Bij het in gevaar brengen van andere weggebruikers wordt voor Oostenrijk ook een theoretische bovengrens van € 10.000 aangehaald. De ADAC zette op 30 oktober 2026 de winterbandenregels van Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk naast elkaar. Die landen hanteren elk hun eigen regel; de genoemde boetes lopen uiteen van € 60 tot € 5.000.

Check je banden vóór vertrek

In Nederland en België geldt geen wettelijke winterbandenplicht. Controleer daarom vóór je wintersportreis of je banden het 3PMSF-symbool dragen, en meet voor Oostenrijk ook de profieldiepte.

Goed om te weten: Hebben je banden alleen een M+S-markering? Oostenrijk accepteert die nog, maar bij winterse gladheid voldoe je er in Duitsland sinds 2024 niet meer mee.