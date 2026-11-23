Je moet vrij veel doen voor je je rijbewijs kwijt bent. Althans, voorheen: er zijn namelijk nieuwe wetten aangenomen waardoor mensen die zich misdragen straks eerder hun 'papiertje' moeten inleveren.

Rijbewijs kwijt

De belangrijkste nieuwe regel is dat je straks bij hoger beroep alsnog je rijbewijs moet inleveren. Mocht je dus in hoger beroep gaan in de hoop dat je je rijbewijs dan toch wat langer op zak kunt houden, dan is de nieuwe wet slecht nieuws voor je. Het gaat om de Wet verbetering aanpak rijden onder invloed. Wel moet die nog een ingangsdatum krijgen.

Justitie mag meer

Normaliter is het aan de rechter om te besluiten dat jij je rijbewijs moet inleveren, maar ook daarin komt er een aanpassing aan. Straks kan de officier van justitie zorgen dat je niet meer mag rijden. Als het Openbaar Ministerie een straf oplegt, dan kan die dus zonder tussenkomst van de rechter besluiten dat je je rijbewijs moet inleveren.

50 kilometer te hard

De nieuwe regels gaan verder niet over het invorderen van het rijbewijs. Wel zijn er veel bestaande regels waarbij je je rijbewijs moet inleveren. Verder raak je je rijbewijs bijvoorbeeld kwijt als je 50 kilometer te hard rijdt met een auto , motor of vrachtwagen. Bij wegwerkzaamheden is dat als je 30 kilometer per uur te hard rijdt.

Weigeren van tests

We weten allemaal dat als je rijdt onder invloed van drugs boven de wettelijke grenswaarden, je je rijbewijs moet inleveren. Maar wist je dat je dat ook moet als je weigert mee te werken met een speekseltest of bloedonderzoek? Het geldt ook voor alcohol in het verkeer: vanaf 1,3 promille voor mensen die hun rijbewijs langer dan 5 jaar hebben geldt dat je je papiertje kwijt bent: weiger je een adem- of bloedtest, dan ben je hem ook kwijt.

Extreem bumperkleven

Bumperkleven is één van de grootste ergernissen op de Nederlandse weg, maar het is niet alleen maar zomaar een irritante eigenschap: het is heel erg strafbaar. Als je extreem bumperkleeft op hoge snelheid, dan valt dat onder zeer gevaarlijk rijgedrag en dat houdt in dat je je rijbewijs mag inleveren. De politie zal die direct op straat invorderen , waardoor je zelf maar moet kijken hoe je thuiskomt.

Het is overigens echt niet slim om te rijden als je een rijverbod opgelegd hebt gekregen: je krijgt maximaal een jaar gevangenisstraf.