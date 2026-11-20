De Audi A2 is terug, en die gaan we zeker zien. Ruim een kwart eeuw nadat Audi een van zijn meest eigenzinnige modellen presenteerde, krijgt de kleine Duitser een tweede leven. Dit keer volledig elektrisch, met een opvallend laag energieverbruik en een actieradius die je eerder bij een grote reisauto zou verwachten. De vraag is alleen of de wereld inmiddels klaar is voor een Audi die liever zuinig is dan indruk maakt op de buren.

Sommige auto's zijn hun tijd ver vooruit. Dat klinkt als een compliment, maar in de autowereld is het vaak een vriendelijke manier om te zeggen dat bijna niemand ze wilde kopen. De oorspronkelijke Audi A2 was daar een prachtig voorbeeld van.

Toen Audi in 1999 de A2 presenteerde, was het een bijzonder autootje. Een aluminium carrosserie, een opvallend hoge daklijn, een laag gewicht en een brandstofverbruik waar andere autofabrikanten behoorlijk zenuwachtig van konden worden. Alleen zag hij er niet bepaald uit als de Audi waarmee je indruk maakte op de parkeerplaats van de golfclub.

De A2 was slim, praktisch en zuinig. Maar hij was ook duur en nogal eigenwijs. Dat bleek een combinatie waar de markt destijds nog niet helemaal aan toe was. In 2005 verdween hij alweer van het toneel. Ruim twintig jaar later probeert Audi het opnieuw. En deze keer zou het zomaar eens wel kunnen werken.

De zuinigste Audi ooit

De nieuwe Audi A2 e-tron is volledig elektrisch en volgens Audi het zuinigste productiemodel dat het merk ooit heeft gebouwd. De meest efficiënte uitvoering heeft een opgegeven energieverbruik van slechts 12,8 kWh per 100 kilometer. Dat laatste is een indrukwekkend getal. Zeker voor een merk dat de afgelopen jaren vooral indruk probeerde te maken met grote SUV's, enorme accupakketten en vermogens waarmee je vroeger probleemloos aan een Formule 1-weekend kon deelnemen.

Bij de A2 e-tron draait het ineens om iets anders, zo ver mogelijk komen met zo weinig mogelijk energie. Daar zit best een interessante gedachte achter. Want de goedkoopste energie is nog altijd de energie die je niet verbruikt. Zelfs als die uit je eigen zonnepanelen komt.

Audi heeft daarvoor behoorlijk wat werk verricht. De elektromotor is verder geoptimaliseerd, de elektronica is efficiënter geworden en zelfs de transmissieolie en tandwielen zijn aangepakt om energieverliezen terug te dringen. Je zou bijna denken dat er in Ingolstadt iemand rondloopt die 's avonds controleert of alle lampen op kantoor wel uit zijn.

Het rendement van de vermogenselektronica bedraagt volgens Audi meer dan 97 procent. Daarbij wordt gebruikgemaakt van siliciumcarbide-technologie, waarmee minder energie verloren gaat als warmte. Dat klinkt voor ons misschien niet bijzonder spannend, maar juist die kleine verbeteringen maken samen het verschil. Een auto die 100 kilometer kan rijden op minder dan 13 kWh is misschien wel indrukwekkender dan de zoveelste elektrische SUV die in drie seconden naar de honderd sprint.

Een kleine Audi met een verrassend grote actieradius

De nieuwe A2 e-tron verschijnt met verschillende accupakketten en vermogensvarianten. De krachtigste uitvoering levert maar liefst 326 pk, eigenlijk een ongekend vermogen. Alle versies hebben achterwielaandrijving. Met de grootste accu komt de A2 e-tron kan hij zomaar tussen de 550 en 600 km gaan halen en dat is net zo ongekend als het vermogen.

Die range is behoorlijk serieus voor een compacte elektrische auto . Daarmee kun je vanuit Nederland een flink stuk richting Zuid-Frankrijk rijden voordat de eerste laadstop noodzakelijk wordt. Al zal de praktijk, zoals altijd, afhangen van snelheid, temperatuur en hoeveel haast je hebt om op je bestemming te komen. De krachtigste uitvoering accelereert in 5,7 seconden naar 100 km/u. Kennelijk kon iemand bij Audi het toch niet laten.

Het snelladen gaat bij de uitvoeringen met de grootste accu tot maximaal 183 kW. Daarmee kan de accu volgens Audi in ongeveer 29 minuten van 10 naar 80 procent worden opgeladen. Niet de absolute top van de markt, maar ook geen reden om alvast een hotelkamer bij de laadpaal te reserveren.

Onderhuids een Volkswagen, maar hoe erg is dat?

Er zit nog een interessant verhaal onder de carrosserie. De A2 e-tron maakt gebruik van technologie uit het MEB-platform van Volkswagen, dat we onder andere kennen van de Volkswagen ID.3. Dat is op zichzelf niet bijzonder. Binnen grote autoconcerns wordt al jaren technologie gedeeld. Het zou zelfs nogal vreemd zijn wanneer iedere fabrikant opnieuw het elektrische wiel zou gaan uitvinden. Toch wordt dit wel interessant wanneer je naar de prijs kijkt.

Want Audi verkoopt geen Volkswagen met vier ringen op de motorkap. Tenminste, dat is niet de bedoeling. Het merk moet zijn meerprijs rechtvaardigen met design , afwerking, comfort en een rijervaring die bij Audi past. Het interieur heeft een modern digitaal dashboard zien, met een groot centraal touchscreen en een afzonderlijk instrumentendisplay. Ook heeft Audi aandacht besteed aan het gebruik van gerecyclede materialen en de geluidsisolatie. Dat laatste blijft boeiend want bij elektrische auto's valt het geluid van een verbrandingsmotor weg, waardoor je ineens dingen hoort waarvan je vroeger niet eens wist dat ze geluid maakten.

Of het interieur daadwerkelijk het premiumgevoel biedt dat je van Audi verwacht, moet een echte kennismaking uitwijzen. Want een mooi dashboard is nog geen garantie dat alles ook prettig werkt wanneer je onderweg de stoelverwarming probeert te vinden.

Je Audi als thuisbatterij

Misschien wel een van de interessantste technische mogelijkheden is bidirectioneel laden. De A2 e-tron kan via Vehicle-to-Load elektrische apparaten van stroom voorzien. Denk aan een elektrische fiets, een laptop of een koffiezetapparaat.

Dat laatste is natuurlijk vooral interessant wanneer je onderweg ontdekt dat de dichtstbijzijnde fatsoenlijke espresso nog 200 kilometer verderop zit. Daarnaast ondersteunt Audi Vehicle-to-Home en kan de accu van de auto, in combinatie met geschikte apparatuur, ook stroom leveren aan een woning.

Voorlopig noemt Audi hiervoor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Of en wanneer deze functie in Nederland beschikbaar komt, is nog niet duidelijk, dat is dan wel weer een beetje jammer. Je elektrische auto is dan niet alleen een vervoermiddel, maar ook een forse batterij op wielen. Wel eentje die af en toe onverwacht vertrekt omdat iemand boodschappen moet doen.

De prijs van verstandig zijn

In Nederland begint de nieuwe Audi A2 e-tron bij 38.990 euro. Voor dat bedrag krijg je de Edition of de tijdelijke Launch Series. De luxer uitgeruste Launch Series Pro begint bij 41.990 euro. Daarmee is het bepaald geen goedkope elektrische auto en precies daar ligt de grootste uitdaging voor Audi.

Want voor dat bedrag zijn inmiddels zoveel interessante elektrische auto's te koop. Sommige bieden meer ruimte, andere meer vermogen en weer andere vooral veel meer uitrusting. De A2 e-tron moet het dus niet uitsluitend hebben van zijn specificaties. Hij moet overtuigen als totaalpakket en leunen op het merk.

Dat was bij de oorspronkelijke A2 ook al het probleem. Audi bouwde destijds een technisch bijzonder knappe auto, maar vergat bijna dat kopers niet uitsluitend met hun verstand kiezen. Een auto moet ook iets met je doen.

De eerste exemplaren worden in december bij Nederlandse dealers verwacht, terwijl de eerste klantleveringen voor januari 2027 gepland staan. Wie niet zo lang wil wachten, kan de A2 e-tron deze maand al bekijken. Audi organiseert van 4 tot en met 25 november exclusieve previews bij Nederlandse dealers. Een eerste kennismaking zonder dat je meteen de sleutels meekrijgt.

Misschien is dit precies wat Audi nodig heeft

Wat de nieuwe A2 e-tron interessant maakt, is niet dat hij de snelste, grootste of meest spectaculaire elektrische Audi is. Integendeel, hij laat zien dat Audi ook een andere richting kan kiezen. Minder nadruk op vermogen, meer aandacht voor efficiëntie. Minder formaat, meer bruikbaarheid. En misschien ook wat minder behoefte om voortdurend te bewijzen hoe premium het merk wel niet is. Het maakt deze nieuwe A2 eigenlijk verrassend sympathiek.

De oorspronkelijke A2 was zijn tijd vooruit en werd pas jaren later echt gewaardeerd. Zijn elektrische opvolger komt op een moment waarop zuinigheid, energieverbruik en praktische bruikbaarheid juist steeds belangrijker worden. Of de nieuwe A2 e-tron ook echt zo goed rijdt als zijn technische gegevens doen vermoeden, moet nog blijken. Daarvoor zullen we zelf een keer achter het stuur moeten kruipen.

Maar één ding is duidelijk: na jaren waarin elektrische auto's vooral groter, zwaarder en sterker werden, is het verfrissend dat Audi nu eens probeert indruk te maken door minder te verbruiken.