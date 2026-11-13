De automarkt ontwaakt uit een diepe slaap, en merkt waarschijnlijk tot zijn schrik dat de concurrentie al uren op is. Want terwijl de gevestigde merken nog bijkomen van de schrik dat elektrisch rijden ineens betaalbaar moet, is er een stille prijzenoorlog uitgebroken waar de consument vrolijk van wordt en de boekhouders van menig merk waarschijnlijk een stuk minder. De Chinezen duwen van de ene kant, met BYD en Leapmotor die laten zien dat een fatsoenlijke EV geen hoofdprijs hoeft te kosten. En aan de andere kant de Europese automerken die niet van plan zijn hun eigen achtertuin zomaar weg te geven. Renault, Dacia , en ook Citroën met de ë-C3, het model die de boel flink wakker heeft weten te schudden.

Het is, als je er even bij stilstaat, behoorlijk disruptief. Elke keer dat er een goedkopere EV bijkomt, zakt de bodem een stukje verder weg, en trekt hij de rest van de markt mee naar beneden. Maar er kan er maar eentje tegelijk de goedkoopste zijn, en vandaag is dat de volledig vernieuwde Dacia Spring . Reken er trouwens niet op dat die titel lang blijft plakken, want tegen de tijd dat je dit leest kan er alweer iemand onderdoor zijn gedoken.

Alles nieuw, behalve de naam

De Spring was er al, en hij deed het stiekem heel aardig. Sinds 2021 gingen er wereldwijd ruim 210.000 van de band, en voor een hoop mensen was het hun allereerste elektrische auto . Dacia had dus weinig reden om de naam overboord te gooien. En dat is het enige wat ze lieten staan, want verder is vrijwel alles nieuw.

De tweede generatie staat op een vers platform, het RG-EV Small van Renault, en is meteen 18 centimeter breder geworden. Dat merk je: hij oogt steviger, minder als een opgeblazen rolschaats en meer als een echte auto. Binnenin levert die extra breedte ruimte op, en daar is ook aan gedacht, want met 337 liter bagageruimte klopt deze Spring zelfs een paar auto's uit een hogere klasse. Klap de achterbank neer en je zit op 1.283 liter. En dan is er nog de frunk, dat opbergvakje onder de motorkap, waarmee de Spring de enige in zijn klasse is die 'm heeft. Achttien liter, net genoeg voor je laadkabel en de spullen die je anders altijd kwijt bent.

Rijden doet-ie prima, zij het bedaard

Je krijgt 80 pk, 175 Nm, en een sprint naar de honderd die 12,1 seconden duurt. Dat is geen getal om mee te lopen pochen op een verjaardag, maar het is wel precies genoeg. De gemiddelde Spring-rijder legt zo'n 34 kilometer per dag af met een slakkengangetje van gemiddeld 34 km/h, en laadt in driekwart van de gevallen gewoon thuis. Voor dat leven is deze auto gebouwd, en dat doet-ie zonder gezeur. Topsnelheid 130, genoeg om op de snelweg niet voor een file te zorgen.

De accu is een LFP van 27,5 kWh, goed voor ruim pakweg 250 kilometer op een lading. Dat zal in de winter wel minder zijn. Voor de meeste mensen betekent dat één keer per week aan de stekker. Aan een gewoon stopcontact ben je wel een lang nachtje bezig, aan een wallbox krap drie uur, en wie het Pack Power aanvinkt kan zelfs snelladen tot 80 procent in 28 minuten. Precies lang genoeg voor een bak koffie en een blik op je telefoon.

Het mooiste cijfer staat verstopt tussen de regels: 12,7 kWh per 100 kilometer. Dat is belachelijk zuinig, en het komt doordat Dacia de auto licht heeft gehouden, vanaf 1.212 kilo. Geen onnodige fratsen, geen zwaar accupakket dat je de hele dag meezeult. Minder gewicht, minder verbruik, minder geld. Je hoort het Dacia bijna hardop denken.

Weglaten als kunstvorm

Dat is nou precies waar Dacia heel goed in is, dingen weglaten en er trots op zijn. De achterlichten zijn verlicht met een paar led-diffusers in plaats van een hele batterij ledjes. De naam Dacia staat niet als losse letters op de achterklep geplakt, maar zit gewoon in de sierstrook gestanst, scheelt onderdelen. Elk ding dat je niet maakt, hoef je ook niet te betalen, en die filosofie druipt er bij deze auto vanaf. Bij een ander merk heet dat bezuinigen. Bij Dacia heet het karakter.

En dan de prijs, want daar ging het om

De Spring begint bij 19.500 euro voor de expression, en 20.900 voor de rijker uitgeruste journey. Daarmee is hij vandaag de goedkoopste elektrische auto die je in Nederland kunt kopen. Bestellen kan meteen, al moet je wel geduld hebben, want de eerste exemplaren rollen pas in februari 2027 de showroom in.

Is het de mooiste EV van het moment? Nee. De snelste? Al helemaal niet. Maar is het de slimste manier om voor weinig geld elektrisch te beginnen, met een auto die naar alle waarschijnlijkheid ook nog eens netjes zijn waarde vasthoudt? Daar durf ik mijn geld wel op in te zetten. En aangezien het hier over 19.500 euro gaat, is dat nog te overzien ook.

Nog even dit: waar blijft de autobranche op Black Friday?

Eén ding snap ik werkelijk niet. We leven in een tijd waarin je van Black Friday tot Cyber Monday wordt platgegooid met alles, letterlijk kerstverlichting tot de peperdure elektronica, maar de autobranche doet nog altijd of het een gewone donderdag is. Terwijl juist híér, in dit segment waar elke honderd euro telt, zoveel te winnen valt. Wie durft als eerste de showroom om te toveren tot een feestje van vier dagen, met de beste deal van het land? Met een beetje creativiteit en lef maak je van een auto kopen eindelijk weer eens iets om naar uit te kijken. Dacia, jullie maken toch al de goedkoopste. Reken zelf maar even uit wat een goed getimede knaller op zo'n weekend zou doen.