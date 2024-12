Dit is de bestverkochte auto van 2024: het is geen Tesla

De bestverkopende auto in Europa is geen Tesla Model Y. Hoe populair die auto ook is, hij is niet de meest verkochte bolide. Dat is namelijk een Dacia. De Sandero staat met stip op nummer 1 als het om de bestverkochte auto gaat. De tweede plaats is voor de Volkswagen Golf, blijkt uit cijfers van Dataforce.

Dacia Sandero

In 2023 was het juist de Tesla Model Y die het meest populair was, maar nu staat hij niet eens in de top 5. In Europa missen we nog de cijfers van drie landen, maar de kans dat Sandero ineens van de eerste plek zou vallen is heel klein. Tijdens 8 van de elf maanden van dit jaar wist Dacia de bestverkochte auto van Europa te hebben. Het zijn er 47.664 meer dan de nummer 2.