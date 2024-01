​Tesla Model Y wordt veel goedkoper in Nederland

Tesla Model Y moet meer verkocht worden in Nederland: hij blijkt niet heel toegankelijk te zijn. Misschien is de auto wel toegankelijk, maar zijn prijs niet, heeft Tesla gedacht. De EV-maker besluit daarop de bolide wat goedkoper te maken in ons land. Duizenden euro’s maar liefst. Opvallend, want in november ging de verkoopprijs ook al naar beneden. En dat terwijl de auto de meest verkochte nieuwe auto in ons land was in 2023.

4000 euro goedkoper

Als je nu naar de Tesla-dealer gaat en je koopt een Y, dan betaal je voor de bolide 43.993 euro. Het bedrag van een luxe versie Nissan Qashqai of de Kona electric van Hyundai of een Open Grandland hybride. Eerder was de Y in een hogere categorie te vinden, want hij was tweeduizend euro meer met 45.993 euro. We hebben het dan over de gewone variant, zonder allerlei speciale versies. Maak je gebruik van de subsidie, dan is de Model Y zelfs 41.043 euro.

De duurdere varianten zijn overigens ook wat goedkoper geworden: voor een Long Range betaal je nu 50.993 euro en de Performance kost 56.993 euro. Het verschil is bij die auto’s dus niet 2000 euro, maar 4000 euro. Maar de aankoopprijs van Model Y werd in november nog 2000 euro omlaag gedaan, dus daar heb je uiteindelijk ook 4000 euro op ‘verdiend’ als je hem nu koopt, in plaats van een half jaar geleden.