​Tesla-verkopen gaan als een speer sinds prijsverlaging

Tesla had even een wat mindere tijd qua bestellingen en ook qua ontwikkeling van nieuwe auto’s, maar het lijkt het bedrijf wat meer voor de wind te gaan. In Nederland zagen we goede verkoopcijfers in juni: de bestverkochte auto in ons land (van alle merken) was de Tesla Model Y. Tesla was na Volkswagen en KIA het meest verkochte merk in juni. Het is echter niet alleen Nederland waar Tesla goed boert.

Tesla In een kwartaal heeft Tesla 466.000 elektrische auto’s afgeleverd en dat is een flink indrukwekkend aantal. Experts denken dat die populariteit onder andere zo groot is door de prijsverlagingen die Tesla de laatste maanden heeft doorgevoerd. Sommige auto’s zijn eenvijfde goedkoper dan geworden en dat maakt ze meteen een stuk aantrekkelijker, naast dat Tesla al een vrij gehypet en populair merk is, mede door zijn innovatieve snufjes. Maar de groei is groot, écht groot. Van jaar op jaar is het aantal verkochte auto’s met 83 procent gegroeid naar 466.140 auto;s. Kortom, voorlopig zal je nog heel veel Tesla’s op de weg zien, al is dat niet de Cybertruck, maar wel met de ‘S3XY’-reeks. De productie van Tesla gaat lekker: er werden zelfs 13.560 meer auto’s gemaakt dan werden verkocht, maar het zal ons niets verbazen als Tesla dat nog wel rechttrekt. Plus, je kunt misschien beter even wachten, want de prijsverlagingen kunnen nog wel even doorgaan. Met Tesla-leider Elon Musk weet je het maar nooit.

Model Y Vooral Model 3 en Y doen het enorm goed bij Tesla. De twee auto’s zijn 96 procent van de omzet van Tesla waard. Het is logisch dat het die twee auto’s zijn : die zijn namelijk het meest betaalbaar. Er zit soms bovendien subsidie op, omdat het om elektrische voertuigen gaat en die wil de overheid graag stimuleren. In Nederland is een Tesla ook aanzienlijk goedkoper geworden dan een jaar geleden. Voor het instapmodel van de Model 3 betaal je nu 44.990 euro: dat is 7.000 euro minder. Dankzij de SEPP-subsidieregeling van de overheid gaat er nog eens 2.950 euro van de prijs af. Daarbij maakt het niet uit of je de EV koopt of least.

Met succes dus, die prijsverlaging: de Model Y was vorig jaar de meest verkochte auto van het jaar en die lijst is nog nooit aangevoerd door een elektrische bolide.