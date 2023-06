Tesla vertienvoudigt autoverkopen in Nederland

Het gaat dit jaar verrassend goed met de verkoop van nieuwe auto’s. In de eerste vijf maanden zijn ruim 160.000 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Dat zijn er zo’n 37.000 meer dan in de eerste maanden van 2022. (+30%). Vrijwel alle fabrikanten profiteren van de aantrekkende markt. Dacia, Hyundai, Kia, Mazda, Opel, Renault, Seat, Volkswagen en Volvo springen er bovenuit. Die merken zagen de verkoop van nieuwe auto’s tot en met mei van dit jaar met 20 tot 80 procent bijna letterlijk omhoogschieten. Maar er is één automerk dat het vergeleken bij de eerste vijf maanden van vorig jaar nog veel beter deed: Tesla. Tien keer zoveel Tesla’s De Amerikaanse EV-fabrikant zag tussen 1 januari en 31 mei de verkoop van he aantal nieuwe bolides met een factor 10 ‘exploderen’. Daarbij moet wel gezegd worden dat de eerste vijf maanden van 2022 voor Tesla ook wel bijzonder slecht waren. Toen werden er slechts 615 op kenteken gezet. Dit jaar zijn dat er nu al meer dan 6.500. Verreweg de bestverkopende nieuwe Tesla is de Model Y. Die is verantwoordelijk voor meer dan driekwart (op een haar na 5.000) van alle nieuwe Tesla’s die op de weg verschenen zijn. Van de Model 3 werden er bijna 1.300 afgeleverd. Het feit dat Tesla de prijzen van die twee modellen de afgelopen maanden (meerdere keren) Verreweg de bestverkopende nieuwe Tesla is de Model Y. Die is verantwoordelijk voor meer dan driekwart (op een haar na 5.000) van alle nieuwe Tesla’s die op de weg verschenen zijn. Van de Model 3 werden er bijna 1.300 afgeleverd. Het feit dat Tesla de prijzen van die twee modellen de afgelopen maanden (meerdere keren) verlaagd heeft, waardoor de Model 3 nu dus ook in aanmerking komt voor de aanschafsubsidie van de overheid, heeft ongetwijfeld ook haar invloed op de verkoopcijfers van de Amerikaanse EV. De Model S en X waren beiden overigens goed voor ruim 100 nieuwe bolides

Tesla net niet in de Top 10 Met die verkoopaantallen staat Tesla dit jaar tot echter nog (net) niet in de Top 10 van best verkopende automerken in Nederland. De Amerikaanse EV-maker stijgt wel van de kelder naar plek 11. Volkswagen is dit jaar tot nu toe weer het best verkopende automerk. De Duitse fabrikant wist in de eerste vijf maanden ruim 14.000 nieuwe wagens aan het volk te slijten. Kia, vorig jaar het bestverkopende merk, zit VW met ruim 13.500 nieuwe bolides nog altijd op de hielen. Toyota is de nummer drie, net voor Peugeot en Renault. De tweede helft van de Top 10 wordt volgemaakt door Hyundai, Skoda, Volvo, BMW en Opel. Tesla is, zoals gezegd, net buiten de Top 10 gestrand, maar staat inmiddels wel boven grote merken als Ford, Audi en Mercedes.

Dealers profiteren nauwelijks De aantrekkende autoverkopen in Nederland is overigens nog niet voor iedereen in de automotive goed nieuws. Gisteren meldde de BOVAG dat het gemiddelde rendement van autodealers in het eerste kwartaal van dit jaar weliswaar gestabiliseerd is ten opzichte van vorig jaar, maar je zou toch mogen verwachten dat ook de dealers meer zouden profiteren van de aantrekkende verkoopcijfers. De gemiddelde omzet van autodealers steeg ook wel, met zo’n 20 procent, maar daar stonden ook meer kosten tegenover. Zo stegen de salariskosten in sommige gevallen met bijna 13 procent. De omzetstijging was behalve door de groei van het aantal verkochte auto’s, ook te danken aan de hogere gemiddelde verkoopprijs van auto’s. Die steeg met zo’n 5 procent naar 29.560 euro. Dat is wel exclusief BTW en BPM.