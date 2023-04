Tesla verlaagt wederom de prijzen van de Model 3

Het is al de tweede keer dit jaar dat Tesla besluit om de prijzen van enkele van haar EV’s te verlagen. Vandaag zijn het opnieuw enkele uitvoeringen van de Model 3 en Model Y die, per direct, goedkoper worden.

Instapmodel en performance editie

Zoals gezegd krijgen niet alle prijskaartjes van de verschillende Model 3 en Model Y uitvoeringen een vriendelijker uiterlijk. Voor de Model 3 geldt de prijsverlaging, van 3.000 euro, alleen voor het instapmodel. De short-range tweewiel aangedreven variant dus. Die kost nu 41.990 euro. Dat is de basisprijs, exclusief eventuele accessoires en afleverkosten.

Na de prijsverlaging in januari kwam deze uitvoering van de Model 3 al in aanmerking voor de SEPP, de aanschafsubsidie van 2.950 euro die voor EV’s aangevraagd kan worden, mits ze niet meer kosten dan 45.000 euro.

Voor de Model Y geldt dat alleen de Performance uitvoering in prijs verlaagd is. Met 4.000 euro om precies te zijn. Daarmee komt de basisprijs voor dat model nu op 59.990 euro. De prijsverlaging is niet alleen in Nederland doorgevoerd, maar in meerdere landen, zowel binnen als buiten Europa, waaronder Duitsland, Frankrijk Israël en Singapore.