Tesla maakt de Model S en Model X goedkoper

De afgelopen maanden heeft Tesla de prijs van haar meest populaire modellen van dit moment, de Y en de 3, al een paar keer verlaagd. In Nederland valt de Model 3 daardoor nu onder de grens voor de 2950 euro overheidssubsidie. De voornaamst reden voor de prijsverlagingen is echter de concurrentie die het Tesla steeds moeilijker maakt.

‘Meer mensen moeten een Tesla kunnen kopen’

In de VS heeft de autofabrikant nu alweer de volgende prijsverlaging doorgevoerd. Dit keer voor de duurdere modellen, S en X. Die zijn tussen 5 en 10 duizend dollar goedkoper geworden. Maar dat heeft volgens Musk niets te maken met concurrentie.

Tijdens de meeting voor investeerders riep de CEO dat er nog steeds heel veel mensen zijn die een Tesla – ook de grotere Models S en X – willen hebben. De beperkende factor is volgens Musk echter het prijskaartje. ‘Ze kunnen er geen betalen’.

Na de meest recente prijsverlaging begint de Model S in de VS nu bij 89.990 dollar. Dat was 94.990. Ook de snelle S Plaid is 5.000 dollar goedkoper geworden en kost nu 109.990. De Model X is 10.000 dollar goedkoper geworden en begint nu bij 99.990. De Model X Plaid kost nu 109.990 en is dus ook 10.000 dollar in prijs verlaagd.