Tesla verlaagt prijzen Model 3 en Model Y

Het potje van de SEPP-subsidie is wel beperkt. De afgelopen jaren was alle subsidie binnen enkele maanden na het vullen van dat potje door de overheid (op 1 januari) al verdeeld. Je moet er dus snel bij zijn. Hoe dan ook, het feit dat de Model 3 (het instapmodel dus) binnen die regeling valt, zal zeker positieve gevolgen hebben voor de verkoopcijfers. Het afgelopen jaar werden in Nederland 824 Model 3’s verkocht. Ruim 1.700 minder dan in 2021.

In Nederland heeft Tesla de prijzen van de Model 3 en de Model Y behoorlijk naar beneden aangepast. Voor het instapmodel van de Model 3 betaal je nu 44.990 euro. Een prijsverlaging van 7.000 euro. Dat betekent ook dat deze EV nu in aanmerking komt voor de SEPP-subsidieregeling van de overheid. Dan gaat er nog eens 2.950 euro van de prijs af. Daarbij maakt het niet uit of je de EV koopt of least.

Tesla kampt wereldwijd met dalende verkoopcijfers. De EV-fabrikant van het eerste uur wordt in veel landen links en rechts voorbijgelopen door de concurrentie. Die komt met name van nieuwe merken uit China, maar ook de EV’s van traditionele automerken, zoals Kia, Hyundai, Volkswagen en Peugeot, worden steeds populairder. In een poging om weer meer potentiële EV-kopers in een Tesla te krijgen, heeft de fabrikant de prijzen van een aantal modellen flink verlaagd.

Model Y 12.000 euro goedkoper

De prijsverlaging van de Model Y is met 12.000 euro nog iets forser. Uiteraard is dat ook een duurdere EV. Het instapmodel, met 455 kilometer bereik, kost nu 46.990 euro. Dat scheelt dus nog maar 2.000 euro met de goedkopere Model 3. Helaas ligt de nieuwe prijs van de Model Y ook nog steeds boven de grens van de SEPP-subsidie. Die is namelijk bepaald op 45.000 euro.

De Long Range en Performance uitvoeringen van de Model Y kosten nu respectievelijk 53.990 en 63.990 euro. Voor de vergelijkbare uitvoeringen van de Model 3 is dat nu 52.990 en 59.990 euro geworden.

Tesla Nederland redde 2022 in december

Bij ons heeft Tesla overigens nog weinig last van de dalende verkoopcijfers. In 2022 werden hier meer dan 4.800 nieuwe Tesla’s verkocht. Dat waren er ruim 700 meer dan het jaar daarvoor.

De Model Y was in Nederland de bestverkochte Tesla. Daarvan werden er bijna 3.900 verkocht, waarvan alleen in december al 2.298. Daarmee werden de tegenvallende verkoopcijfers van de eerste elf maanden, vooral door de minder goed verkopende Model 3, meer dan goedgemaakt.

Zuur voor iedereen die net een Model 3 of Y gekocht heeft

Overigens zijn niet alle Tesla rijders blij met de enorme prijsdalingen in China, de VS en Europa. Voor diegenen die de afgelopen weken of maanden een nieuwe Model 3 of Model Y gekocht hebben is het toch wel zuur. Sommige van hen voelen zich een beetje bekocht.

Tsja, zo gaat dat ook al jaren met tech-gadgets. Net als je die nieuwe tv gekocht hebt, zie je hem een week later ergens staan voor een paar honderd euro minder. Ok, dat is niet helemaal hetzelfde als er achter komen dat je 12.000 euro had kunnen besparen door een paar weken te wachten voordat je die nieuwe Model Y kocht, maar toch.