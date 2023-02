Nu in Nederland: Xpeng G9 SUV en P7 Sedan

De Chinese autofabrikant Xpeng introduceert twee nieuwe EV’s in Europa: de G9 en de P7. Het gaat om een SUV en een sportsedan die nu al per direct te bestellen zijn in Nederland, Zweden, Denemarken en Noorwegen. Beide modellen zijn uitgebreid te zien tijdens de eCar Expo die op dit moment wordt gehouden in Stockholm. Nieuwe XPENG modellen De Xpeng G9 is een SUV met het nieuwste aandrijfsysteem van Xpeng, uitgerust met nieuwe batterijtechnologie en geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS), aangevuld met een luxueuze cabine-ervaring. De Xpeng P7 is de nieuwe versie van Xpeng’s high-performance sedan. Het model combineert het kenmerkende silhouet van een sportsedan met een grotere actieradius, kortere laadtijden en een volledig nieuw interieur. Beide modellen zijn ontworpen met het oog op maximale veiligheid, om te voldoen aan de eisen voor een vijf sterrenbeoordeling bij de veiligheidstests van Euro NCAP en aan de normen van de strenge EU WVTA-voertuigcertificering.

De Xpeng G9 en P7 bieden een uitzonderlijke combinatie van design, kwaliteit, prestaties en comfort en weerspiegelen onze toonaangevende technologie en innovatie. De lancering van deze modellen markeert een mijlpaal voor onze Europese groeiambities. Wij zijn ervan overtuigd dat de G9 en P7 een nieuw niveau van verfijning en een klantgerichte mobiliteitservaring bieden. Ze zullen voor veel Europese klanten de favoriete elektrische auto’s zijn. - Brian Gu, vice-voorzitter en president van Xpeng.

Bereik, laden & prestaties De nieuwe modellen van Xpeng behoren tot de meest geavanceerde EV’s in Europa. Zo maakt de G9 gebruik van een 98 kWh-batterij met geavanceerde 800V siliciumcarbide (SiC) technologie waarmee snelladen (DC) met vermogens tot 300 kW mogelijk is. Daarmee is de batterij in slechts 20 minuten van 10 tot 80% op te laden. De G9 RWD Long Range heeft een actieradius tot 570 kilometer (WLTP) en een maximum trekgewicht van zo'n 1.500 kg. De P7 biedt een snellaadvermogen (DC) tot 175 kW. Hiermee is de batterij in 29 minuten van 10 tot 80% op te laden. Het actieradius is verder geoptimaliseerd tot 576 kilometer (WLTP) voor de P7 RWD Long Range. Beide modellen beschikken over een geavanceerde aandrijftechnologie en aerodynamische ontwerp. Ze worden aangeboden met keuze uit achterwielaandrijving (RWD) of vierwielaandrijving (AWD). De AWD-versie van de G9 levert een vermogen van 405 kW (551 pk) en een maximumkoppel van 717 Nm, waarmee de SUV in slechts 3,9 seconden van 0-100 km/u accelereert. Het luchtveersysteem met dubbele balg realiseert een groter bereik aan stijfheidsaanpassingen – wat de auto helpt om te gaan met complexe wegomstandigheden. Daarmee is een optimaal rijcomfort gegarandeerd. De AWD-versie van de P7 accelereert in 4,1 seconden van 0-100 km/u, wat eveneens uitzonderlijk is voor het type voertuig en zelfs sneller is dan bij sommige exclusieve sportwagens. Met een dergelijke vermogen en acceleratie zijn de modellen standaard uitgerust met krachtige Brembo-remmen, voor extra controle en vertrouwen.

Dynamic Aesthetics Deze prestaties worden gecombineerd met een elegant ontwerp volgens de ‘Dynamic Aesthetics’-designtaal van Xpeng. Daarbij wordt de P7 aangeboden met keuze uit een reeks carrosseriekleuren, en zelfs in de exclusieve uitvoering ‘Wing Edition’ met vleugeldeuren. Beide worden beide gekenmerkt door hun gladde oppervlakken met verzonken deurgrepen. Mede hierdoor bieden ze een bijzonder lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,236 voor de P7 en 0,272 voor de G9, wat weer bijdraagt aan een lager energieverbruik en een groter actieradius. Voor het interieur is er gekozen voor een ‘wrap around’-ontwerp, met hoogwaardige materialen en een naadloze afwerking. De ergonomisch ontworpen voorstoelen zijn voorzien van verwarming en ventilatie. Voor de perfecte cabine-ervaring zijn de modellen leverbaar met een geluidsysteem van Dynaudio, met een vermogen van 860W (P7) en 2.150W (G9). XPILOT

Uiteraard beschikken beide modellen ook over omvangrijke reeks, door Xpeng ontwikkelde rijhulpsystemen, gebundeld onder de noemer XPILOT. Deze intelligente systemen bieden ondersteuning op het gebied van veiligheid, rijden en parkeren via een verscheidenheid aan slimme functies. De systemen worden aangestuurd door 29 sensoren, waaronder zeer nauwkeurige radars, ultrasone sensoren, surround view en HD-camera’s waarmee de modellen op een veilige manier meerdere rijscenario’s kunnen handelen.

Hey, Xpeng

Het intelligente besturingssysteem van Xpeng– Xmart OS – beschikt over een nieuwe 3D-gebruikersinterface die ondersteuning biedt in het Engels, Nederlands en andere Europese talen. Xmart OS wordt ook geleverd met een verbeterde spraakassistent die op te roepen is door “Hey, Xpeng” te zeggen en die complexe spraakopdrachten uit alle vier de zones van de cabine kan onderscheiden. Deze diensten worden ondersteund door brede infotainmentschermen en een menu met apps om bestuurders en passagiers te helpen, te informeren en te vermaken. De G9 en P7 ondersteunen ook eenvoudige en naadloze over-the-air (OTA) updates, waarmee zowel software als firmware eenvoudig kan worden verbeterd zonder hiervoor een dealer te hoeven bezoeken. Dankzij de uitbreiding van service- en laadnetwerken en samenwerking met grote Europese laadoperators en aanbieders van mobiliteitsdiensten (Plugsurfing en Shell Recharge), hebben Xpeng-klanten toegang tot meer dan 400.000 openbare laadstations in Europa. Voor klanten van de nieuwe G9 en P7 biedt Xpeng, in samenwerking met lokale partners, ook laadoplossingen voor thuis. Daarnaast opent Xpeng in het Q2 van dit jaar nieuwe aflever- en servicecentra in de belangrijkste markten, waaronder in Badhoevedorp.

Beschikbaarheid De prijzen van de G9 beginnen vanaf € 57.990 en voor de P7 is dat vanaf € 49.990. En dat is nog exclusief lokale belastingen, incentives en afleverkosten. Testrit maken is mogelijk vanaf Q2 2023. Levering P7 vanaf medio juni dit jaar, G9 september 2023.