Verkoop nieuwe auto’s blijft dalen

De chiptekorten, logistieke problemen, economische onzekerheid en de energiecrisis. Allemaal factoren die ertoe bijdragen dat we niet alleen voorzichtiger met ons geld om (moeten) gaan, maar ook dat velen van ons steeds minder te besteden heeft. Dat is uiteraard ook terug te zien in de verkoop van nieuwe auto’s. Ook in de eerste zeven maanden van dit jaar, net als in 2021, verlieten in Nederland weer minder nieuwe auto’s de showrooms dan in dezelfde periode van 2021. Volgens de Bovag werden in die zeven maanden iets minder dan 179.000 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Bijna 14.000 minder dan een jaar geleden.

Dubbel pech

Voor de auto-industrie zijn de relatief nieuwe, door de oorlog in Oekraïne, crisisveroorzakers – stijgende brandstofprijzen en economische onzekerheid – dubbel pech. Die industrie verkeert immers al langer zwaar weer. Chiptekorten en logistieke uitdagingen – grotendeels naweeën van de coronapandemie – zetten de productie en dus ook de verkoop en levering van nieuwe auto’s al meer dan twee jaar onder druk.

Het heeft er alle schijn van dat het probleem van de chiptekorten de komende maanden en anderhalf jaar iets minder groot wordt – dat is althans wat sommige fabrikanten melden en hopen. De kans dat de door de oorlog in Oekraine gedreven problemen – de energiecrisis en economische onzekerheid – op korte termijn verbetert, lijkt echter zeer klein.

Hyundai en Bentley in de lift

De verkoopcijfers van nieuwe auto’s over de eerste zeven maanden van dit jaar laten dus een daling over de hele lijn zien. Toch zijn er ook wel een aantal positieve uitschieters. Hyundai is een van die merken. Daarvan verlieten er dit jaar al meer dan 10.000 de showrooms. Bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar toen net iets meer dan 5.500 nieuwe Hyundai’s verkocht werden.

De goede prestaties zijn, zoals bij veel andere merken, ook niet toe te schrijven aan één model. Bij Hyundai presteren zowel de I10 als de Kona, Tucson én nieuwe IONIQ5 veel beter dan vorig jaar. Het merk zit dus over de hele lijn in de lift.

Ronduit opvallend zijn de verkoopcijfers van Bentley. Daarvan werden er dit jaar al 98 verkocht, bijna 50 procent meer dan een jaar geleden toen in dezelfde periode ‘slechts’ 68 Bentleys de showroom verlieten. Kortom, er zijn nog altijd genoeg mensen die veel geld over hebben voor een luxe Britse bolide. Hoewel, Rolls Royce moest even slikken. Daarvan werden er dit jaar tot nu toe (eind juli) maar 9 verkocht. Vorig jaar waren dat er nog 12.