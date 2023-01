Recordkwartaal Tesla kan achterstand niet goedmaken

De meeste autofabrikanten zouden een aardig gat in de lucht zouden springen als ze in een jaar tijd 40 procent meer auto’s verkochten. Voor Tesla ligt dat iets anders. Elon Musk staat niet bepaald bekend als een bescheiden CEO die voorzichtige doelen stelt. Voor 2022 had hij dan ook bepaald dat Tesla 50 procent meer EV’s moest verkopen. Die doelstelling is helaas niet gehaald. Om die jaardoelstelling te kunnen halen, had Tesla in de laatste drie maanden bijna 500.000 EV’s moeten verkopen.

Minder vraag naar Tesla’s

In het laatste kwartaal van 2022 werden ruim 405.000 nieuwe Tesla’s afgeleverd. Een record, maar een kleine 26.000 minder dan Tesla en analisten verwacht hadden. Volgens de EV-fabrikant komt dat met name door logistieke uitdagingen. Onlangs moest de fabriek in Shanghai nog een week dicht, volgens Tesla voor gepland onderhoud, maar dat besluit werd wel redelijk abrupt genomen.

Al met al liep het gat tussen de productie en aflevering van nieuwe Tesla’s in het laatste kwartaal van 2022 op tot 34.000 voertuigen. Die rolden te laat van de band of lieoen, onderweg naar de klant, vertraging op door transportproblemen. Daarnaast maakt Tesla zich ook zorgen over de dalende vraag naar elektrische bolides van het merk.

Ook investeerders beginnen zich duidelijk meer zorgen te maken. Tot enkele maanden geleden werd Tesla nog gezien als een van de autofabrikanten die deze uitdagingen wel zou overwinnen. Inmiddels zijn investeerders daar niet meer zo zeker van, met als gevolg dat de koers van het aandeel Tesla in 2022 65 procent van haar waarde moest inleveren. Na bekendmaking van de resultaten van het laatste kwartaal van dat jaar, daalde de koers gisteren nog eens met 8.5 procent.