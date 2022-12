Tesla productie in Shanghai fabriek ligt een week stil

Afgelopen zaterdag, de 24e, dook het nieuws op dat de Tesla fabriek in Shanghai een week dicht ging. Nu zijn (gedwongen) fabriekssluitingen in China de afgelopen twee jaar natuurlijk niks nieuws. Met dank aan de coronaperikelen, chiptekorten, personeelsgebrek en logistieke uitdagingen. Echter in de weken voorafgaand aan de Tesla fabriekssluiting deden ook een ander gerucht de ronde. De vraag naar, en verkoop van, Tesla’s is in China zo sterk afgenomen dat de fabrikant daarom besloten zou hebben de fabriek tijdelijk stil te leggen.

Medewerkers tijdens de shift naar huis gestuurd

Dat gerucht werd verder aangewakkerd toen afgelopen zaterdag bleek dat de leiding van de fabriek ineens besloot alle medewerkers, midden in een dienst, naar huis te sturen voor een ‘korte vakantie’. Volgens diverse bronnen, ook afkomstig medewerkers van Tesla in Shanghai die uiteraard anoniem wensten te blijven, kampte de fabrikant echter met meer problemen.



Aan de tijdelijke sluiting, die tot en met 1 januari duurt, zou een combinatie van oorzaken ten grondslag liggen. Door het versoepelde coronabeleid kampt China met een enorme COVID-19 golf. Daardoor zitten niet alleen werknemers van Tesla ziek thuis of in (zelf)isolatie, maar ook bij veel toeleveranciers is het hommeles.

Maar, ondanks dit alles, groeide de afgelopen periode de voorraad van onverkochte Tesla’s. De oorzaak daarvoor is de verslechterde economische situatie en daarmee ook een dalende vraag naar Tesla’s.