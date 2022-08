Drie miljoenste Tesla van de band gerold, waarvan 1 miljoen in China

Dat is natuurlijk een puike prestatie, maar wel eentje die in het juiste perspectief gezet mag worden. Ter vergelijk, de Volkswagen Group produceerde alleen het afgelopen jaar al meer dan 9 miljoen auto’s. Dat waren uiteraard niet allemaal EV’s, in tegendeel zelfs. Verreweg het grootste deel waren ‘traditionele’ ICE’s.

Intussen heeft Elon Musk, de geestelijk en financieel vader van Tesla bekendgemaakt dat in de fabriek in Shanghai onlangs de miljoenste Tesla van de band gerold is. In totaal staat de teller van geproduceerde Tesla’s nu op meer dan drie miljoen.

Dat we steeds meer EV’s kopen en rijden is geen nieuws. Tesla is nog altijd een van de meest prominente EV-fabrikanten. Ze waren er vroeg bij en hadden jarenlang een voorsprong op de veel ‘oudere’ concurrenten op de automotive markt. Inmiddels timmeren de merken van het eerste uur, zoals Ford, Volkswagen en met name ook de Aziatische concurrenten hard aan de weg. Dankzij de vele tientallen jaren extra ervaring met het ontwikkelen en bouwen van auto’s zijn die merken hard op weg Tesla voorbij te lopen.

Productie VW 70 jaar geleden al op hoger niveau

Tesla maakte haar eerste EV in 2008. Het heeft dus zo’n 14 jaar geduurd om de mijlpaal van 3 miljoen geproduceerde voertuigen te behalen. Volkswagen, gestart in de herfst van 1945, deed er bijna 10 jaar over om de eerste miljoen VW’s van de band te laten rollen. Dat gebeurde in 1955. Een compleet andere tijd dan waarin Tesla opereert, maar de EV-fabrikant had sinds haar start in 2008 twaalf jaar voor nodig voordat de 1 miljoenste EV verwelkomd kon worden. De EV-maker heeft dus nog wat werk te verzetten.

De volgende grote mijlpaal, 10 miljoen geproduceerde voertuigen, bereikte VW in 1963, amper achttien jaar na de start. Tesla heeft, om dat record te verbreken, nu dus nog een kleine vier jaar voor de productie van zo’n 7 miljoen Tesla’s. Hoog tijd om de productie verder op te schroeven dus. Niet alleen in Berlijn, maar ook met nieuwe fabrieken. Aan de vraag naar EV’s hoeft het niet te liggen, als we de voorspellingen her en der mogen geloven. Die ligt inmiddels hoger dan de vraag naar het aantal nieuwe VW’s, 70 jaar geleden.