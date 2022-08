Tesla gaat haar vijfde Gigafactory wellicht in Canada bouwen

Op dit moment heeft Tesla vier zogenoemde Gigafactory’s waar de EV’s en onderdelen (accu’s en dergelijke) geproduceerd worden. New York en Shanghai zijn al langere tijd actief. Daar kwamen dit jaar Austin en Berlijn bij. In Nevada staat de Gigafactory voor accu’s. Daarnaast heeft Tesla ook nog haar oorspronkelijke fabriek in Fremont. Wie dacht dat Tesla daarmee klaar is voor de toekomst, heeft het mis. Elon Musk heeft al eens geroepen dat hij uiteindelijk meer dan tien Gigafactory’s plant.

Gigafactory in Ontario?

Tijdens een aandeelhoudersvergadering liet de miljardair al doorschemeren waar mogelijk de eerstvolgende grote Tesla fabriek gebouwd gaat worden: in Canada. Let wel, Musk vroeg tijdens de meeting de aanwezige aandeelhouders waar zij vonden dat Tesla haar volgende Gigafactory zou moeten plannen. Enkele aanwezigen riepen uit volle borst Canada en Musk antwoordde ‘Ik ben een halve Canadees, dus waarom niet’.

Of dit een geënsceneerd showelement was, is met Musk nooit helemaal zeker. Feit is wel dat Tesla in de Canadese provincie Ontario inmiddels al gestart was met een lobby om de (lokale) overheden warm te maken voor de mogelijke komst van een Gigafactory. Uiteraard worden daarbij onderwerpen als ‘werkgelegenheid’, ‘investeerders’ en het belang voor de regio aangehaald.