Milieugroepering eist sluiting Gigafactory Berlin

Na heel wat vijven en zessen mocht Tesla, met honderden strenge voorwaarden en milieueisen, in maart van dit jaar uiteindelijk haar Berlijnse Gigafactory opstarten. Milieuactivisten en -groeperingen hebben zich vanaf het eerste moment met hand en tand, en heel wat juridisch wapengekletter, tegen de komst van de Tesla fabriek, midden in een natuur- en drinkwater beschermingsgebied, verzet. Tevergeefs dus. Dat wil echter niet zeggen dat ze hun strijd nu opgegeven hebben. In tegendeel, door de strenge eisen en andere voorwaarden waar Tesla aan moet voldoen, ligt de Berlijnse vestiging van de EV-fabrikant constant onder een vergrootglas. Tsja, en als er dan iets misgaat, hoe klein ook, dan kun je er vergif op innemen dat de tegenstanders direct weer op de barricades klimmen. Dat is precies wat nu gebeurt.

Verflekkage: 15.000 liter ‘ontsnapt’

De ‘Grünen Liga’, een milieugroepering, eist dat de lokale overheid de vergunning van de Gigafactory direct weer intrekt. De reden? In april heeft zich op het terrein van de fabriek een ongelukje voorgedaan bij de verfstraat. Daardoor kon 15.000 liter verf weglekken. Gelukkig werd het alles opgevangen in een tank en kwam op dat moment niets op de grond of in de natuur terecht. Dat gebeurde een dag later wel toen een afvalverwerker de tank met de gelekte verf kwam leegpompen. Tijdens die werkzaamheden zijn twee tot drie liter op de grond terechtgekomen.

Waar de Grünen Liga echter nu op wijst is het feit dat een deel van het terrein tussen de verfstraat en de weg niet geasfalteerd, en verzegeld, blijkt te zijn. Iets dat volgens een van de vele (milieu)vergunningen wel verplicht is. Alles wat daar dus eventueel aan vloeistoffen weglekt, kan in het grondwater terechtkomen. En dat is uiteraard een heel slecht idee voor een waterwinningsgebied. Om die reden vindt de milieugroepering dat de vergunning verstrekker, Bundesland Brandenburg, de vergunning voor de fabriek moet intrekken.

Daar denkt de deelstaatregering echter anders over. Zij stellen dat de fabriek geen gevaar vormt voor het grondwater. Ongevallen met waterverontreinigende stoffen zouden geen gevolgen hebben buiten het bedrijfsterrein, inclusief bodem en grondwater, als de preventieve maatregelen zouden worden genomen, aldus de deelstaat.