Productieproblemen in Berlijnse Gigafactory van Tesla?

Het heeft er alle schijn van dat de Gigafactory van Tesla in Berlijn met nieuwe problemen kampt. Na maandenlange vertragingen bij de opening van de fabriek, onder andere door protesten van milieuorganisaties en bij het verkrijgen van de juiste vergunningen, duiken nu steeds meer klachten op van klanten die te horen krijgen dat de levering van hun Model Y vertraagd en in sommige gevallen zelfs geannuleerd is.

Productie (nog) niet op peil

Nog niet zo heel lang geleden rolde, onder begeleiding van een dansende Elon Musk, de eerste Model Y van de band in Berlijn. Inmiddels worden elke week zo’n 1000 nieuwe Tesla’s in het oosten van Duitsland geproduceerd. Dat is nog (lang) niet voldoende om aan de vraag en lopende bestellingen te kunnen voldoen. Tesla wil de productie in de eerste fase uiteindelijk opschalen naar 500.000 voertuigen per jaar, het tienvoudige van de huidige productie.

Op diverse fora wordt inmiddels melding gemaakt van het feit dat geplande leveringen van Model Y Tesla’s vertraagd zijn. Verschillende klanten die deze maand (juni) hun nieuwe Model Y zouden ontvangen, hebben te horen gekregen dat die levering vertraagd is tot ergens in juli. Daarnaast zijn er ook al klanten die nu al ingelicht zijn dat de Model Y die in september of oktober geleverd zou worden, vertraagd zijn naar ergens in november of december.