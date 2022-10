Tesla maakt een recordaantal auto’s in Q3 2022: 343.830 stuks

Het gaat slecht met veel bedrijven, maar niet met Tesla. Hoewel, het hangt ervanaf hoe je het bekijkt. Kijk je puur naar de auto’s die van de band komen rollen, dan gaat het lekker met Elon Musks Tesla. Het heeft tot nu toe in 2022 al 342.830 auto’s gemaakt en dat is een record voor het elektrische-autobedrijf.

Opgekrabbeld na corona

Het ging eerder wat minder goed door alle coronamaatregelen, maar nu is de productie weer flink op gang. Ook horen we de laatste tijd weinig over de chiptekorten die de techwereld een paar jaar semi-lam heeft gelegd. Tesla zegt dat de Model S en X goed waren voor 18.672 van zijn kwartaalleveringen, terwijl de Model 3 en Y 325.158 keer van de band rolden. Tesla maakte in totaal 365.923 auto's tijdens het kwartaal, waardoor er ongeveer 20.000 auto's in de voorraad blijven.

De automaker geeft aan dat sommige van deze elektrische voertuigen (EV's) "in transit waren aan het einde van het kwartaal." Die zijn echter besteld en worden nog geleverd bij de klanten. Tesla had het niet makkelijk om in deze goede tijden de perfecte logistieke processen te vinden, maar toch is het geluk om ‘tegen redelijke kosten’ te zorgen dat alles op rolletjes ging. Tenminste, alles: er zijn natuurlijk nog steeds veel Tesla’s waar we op zitten te wachten, waaronder het bakbeest van een Cybertruck die keer op keer opnieuw wordt uitgesteld.