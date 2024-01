​Zoveel subsidie krijg je in 2024 voor een elektrische auto

Overweeg je een elektrische auto te kopen in 2024? Dan kun je rekenen op subsidie van de overheid. De subsidiepot is nu geopend en hierin zit 58 miljoen euro. Je kunt hiervan 2950 euro aanvragen als je een elektrische auto koopt of in private lease gebruikt. Het gaat hierbij om nieuwe elektrische voertuigen. Die 2950 euro is gelijk aan het bedrag in 2023 , maar toen was de pot groter: 67 miljoen euro.

Subsidie op elektrische voertuigen

In dat jaar konden particulieren 3350 euro subsidie voor een EV krijgen. Dit jaar krijgen we van de overheid minder subsidie voor elektrische voertuigen dan een paar jaar geleden. In 2022 was het budget 71 miljoen, toen werd er nog 3350 euro vrijgemaakt voor mensen die investeerden in een elektrische auto. In 2020 (het eerste jaar van de subsidie) en 2021 was dat zelfs 4.000 euro. In 2024 komen we er net als in 2023 dus wat minder goed vanaf, maar tegelijkertijd mogen we van geluk spreken.

In 2025 verdwijnt die subsidie volledig en men wilde hier eigenlijk al dit jaar mee stoppen. De verwachting is dan ook dat de subsidie er dit jaar wat harder doorheen gaat. Niet alleen omdat het totaalbedrag kleiner is, maar ook omdat het de laatste kans is. Koop je een tweedehands elektrische auto of neem je een tweedehands private lease, dan krijg je hiervoor 2.000 euro subsidie (het potje hiervoor is in totaal 29,4 miljoen euro).