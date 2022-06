Subsidiepot voor nieuwe EV’s is leeg

Wie dit jaar nog een nieuwe EV wil aanschaffen en daarvoor gebruik wil maken van de overheidssubsidie van 3350 euro, is nu te laat. De subsidiepot, waar de overheid begin dit jaar 71 miljoen euro in gestort heeft, is leeg. Dat meldt de overheid op de webpagina voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Op 30 mei, om 07u30, was het zover. Bij ‘Nog beschikbaar jaarbudget 2022’ staat sindsdien de melding ‘Overtekend’.

Nog niet alle aanvragen beoordeeld

Dat wil zeggen dat het aantal ingediende aanvragen het beschikbare budget overstijgen. Als je nu nog een aanvraag doet, dan is de kans klein dat je de 3350 euro subsidie dus nog gaat krijgen. Alleen als er van de lopende aanvragen zoveel afgewezen zouden worden dat daardoor weer budget beschikbaar komt, maar die kans is niet al te groot, verwacht ik. De status van het eventuele beschikbare SEPP-budget wordt wekelijks bijgewerkt. Ofwel, nu nog snel een aanvraag doen en dan maar hopen dat er genoeg aanvragen die nog in behandeling zijn, afgewezen worden.

Wie een gebruikte EV met subsidie wil aanschaffen moet ook snel zijn. Van het totaal beschikbare subsidiebedrag voor die aanvragen, 20,4 miljoen euro, was op 30 mei in de ochtend nog 3,66 miljoen euro beschikbaar.