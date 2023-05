Nog flink wat budget voor aanschafsubsidie EV’s beschikbaar

De aanschafprijs van elektrische auto’s ligt nog altijd (fors) hoger dan die van ‘ouderwetse’ bolides met een benzinemotor. Om consumenten te stimuleren een EV te kopen, wordt al enkele jaren een zogenoemde aanschafsubsidie, SEPP, beschikbaar gesteld door de overheid. De afgelopen jaren was het budget daarvoor al vrij snel verbruikt. In 2021 werd de bodem al bereikt in februari. Vorig jaar duurde het tot 1 juni. Dit jaar, zo blijkt nu, is er op dit moment (30 mei) nog bijna twee derde van het totaal subsidiebedrag beschikbaar. Bijna 44 miljoen euro ligt dus nog te wachten om ‘uitgedeeld’ te worden aan kopers van nieuwe EV’s. In de pot voor tweedehands EV's zit ook nog zo'n 18 miljoen euro.

Meer EV’s verkocht, minder subsidie aangevraagd en uitgekeerd

Wat daarbij vooral opvalt is het feit dat dit jaar tot nu toe al veel meer EV’s verkocht zijn dan in 2022. Vergeleken met de eerste vier maanden van 2022 zijn dit jaar in vier maanden tijd ongeveer dubbel zo veel EV’s verkocht.

Je zou dus verwachten dat er dan ook meer aanvragen voor de SEPP-subsidie ingediend zouden zijn. Vorig jaar was voor nieuwe EV’s in totaal 71 miljoen euro beschikbaar. Het subsidiebedrag per nieuwe EV lag toen op 3.350 euro. Snel gerekend was de subsidiepot dus groot genoeg voor ongeveer 21.900 goedgekeurde subsidieaanvragen. Dit jaar is de pot kleiner, 67 miljoen euro, maar ook het subsidiebedrag is verlaagd, naar 2.950 euro. Het totale budget is in 2023 dus voldoende voor ca. 22.700 gehonoreerde subsidieaanvragen.

De vraag is nu natuurlijk hoe het kan dat het aantal aanvragen voor SEPP-subsidie fors achterblijft bij een jaar geleden. Toen was het totale subsidiebudget eind mei namelijk al opgesoupeerd. Dit jaar, met naar schatting dubbel zo veel verkochte EV’s, is eind mei nog bijna twee derde van het hele budget beschikbaar.

Kopen (en leasen) we dit jaar wellicht duurdere EV’s, met een aanschafprijs die boven de grens van 45.000 euro ligt? Dat zou kunnen, maar zeker weten doen we dat niet. Daarnaast zijn ook nieuwe, goedkopere, EV’s op de markt gekomen en – ook niet onbelangrijk – heeft Tesla een van haar populairste modellen (de model 3) in prijs verlaagd waardoor die nu ook in aanmerking komt voor de aanschafsubsidie. Dat is ook direct terug te zien in de verkoopcijfers van de Tesla Model 3. In de eerste vier maanden van dit jaar werden van dat model ruim vijf keer zoveel exemplaren verkocht dan vorig jaar.