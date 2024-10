Dacia Bigster kan zomaar het volgende succesnummer worden

Het lijkt maar niet op te houden bij onze vrienden van Renault. Het merk strooit met spetterende remakes van epische auto’s (Renault 4 en de Renault 5), maken de straten nog mooier met de Alpine 290 en lanceerde nog wat eerder als klapper op de vuurpijl een volledig nieuwe Dacia Duster. Die laatste staat inmiddels tussen de kandidaten van Auto van het jaar (COTY). De Duster is de meest succesvolle SUV in Europa. Dacia was en is het merk met bijzondere auto’s die bekend staan vanwege de fors lagere prijs ten opzichte van de concurrentie.

En dan is het allemaal nog lang niet afgelopen, want Dacia verrast ons opnieuw met de nieuwe Dacia Bigster. Een supergrote Duster die middenin het SUV-C segment wordt geplaatst. De plek waar de concurrentie moordend is, niet alleen op prijs maar ook wat reputatie betreft. Het is de plek waar nieuwe Chinese merken maar wat graag mee willen gaan doen in de competitie. Waar de Duster kwam, zag en overwon, is het nu aan de Bigster. Vrijwel alles lijkt te lukken bij met merk, waarom dan niet met deze Dacia Bigster?

Dacia Bigster blijft trouw aan zijn kernwaarden

Met het ruime interieur en wederom een robuuste uitstraling blijft Dacia trouw aan zijn kernwaarden: betaalbare auto’s met een hoge gebruikswaarde. Met de Bigster komen er nu ook wat meer premium functies bij, zoals moderne technologieën en een meer verfijndere afwerking. De lat ligt hier duidelijk hoger als je het vergelijkt met eerdere modellen. Dacia stond voorheen bekend stond om het hergebruik van onder andere oudere Renault-technologie. De Bigster laat zien dat het merk zich nu ook richt op meer comfort en eigen technologie tegen een veel scherpere marktprijs. Dat laatste blijft onlosmakelijk verbonden aan Dacia, iets waar de concurrentie wel mee heeft af te rekenen.

Duidelijk is dat de Dacia Bigster meelift op het succes van de Dacia Duster. Sterker nog, de Bigster is met zijn wederom ijzersterke prijs-kwaliteitsverhouding ook een optie voor bestaande Duster rijders net weer iets meer willen. De Bigster zal ook een nieuwe groep van potentiële kopers aanspreken die nu wel eens willen weten hoe dat allemaal zit bij Dacia.