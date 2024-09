De nieuwe Dacia Duster gaat je aangenaam verrassen

Het is november 2023 als we op een verborgen locatie in Portugal voor het eerst kennismaken met de volledig nieuwe Dacia Duster. Met 2.4 miljoen exemplaren by far de meest verkochte SUV. Een fenomeen waar heel wat autoliefhebbers en experts zo hun (voor)oordeel over hebben. De Duster is fors goedkoper dan alle denkbare concurrenten en is bijna een categorie op zich. Bijzonder is dat alle edities na de eerste uitvoering telkens een update kregen waardoor ze net anders genoeg waren om Duster liefhebbers te overtuigen de opvolger aan te schaffen. En als je dat goed doet, rijden er op enig moment dus bijna 2,5 miljoen Dusters rond.

Een next level Dacia Duster

Inmiddels zijn we maanden verder en maken we in Malaga opnieuw kennis met de nieuwe Dacia Duster. En weer valt de Duster op, helemaal als we instappen. Het interieur is zoals we het herinneren uit Cascais. Het lijkt alsof iedere centimeter van deze Duster onderhanden is genomen. De neus is hoog en heeft iets Jeep-achtigs. De zijkant: hmm, heeft die Range Rover ook niet zoiets? Je vergelijkt zonder echt te willen vergelijken, maar deze Dacia daagt je uit. Een moderne auto die duidelijk is ontworpen vanuit een visie. Een SUV die een lifestyle suggereert, het liefst outdoor, zo lijkt het, al zal hij in de stad net zo goed hoge ogen gooien.

Concurreren zonder concurrentie

We moeten het eerst toch nog even langer hebben over deze Duster, voordat we gaan rijden. Op de weg maar ook off-road: deze nieuwe Dacia Duster mag je gerust spraakmakend noemen. De Duster is ruim of ruim genoeg en is een concurrent voor een heel segment van vergelijkbare auto’s met allen een compleet ander prijskaartje. We moeten wel toegeven dat de meesten daarvan inmiddels wel stekker hebben of een al of niet volledig elektrische uitvoering. Er zijn dus wel degelijke verschillen, maar die zijn allemaal te overzien. Deze Duster is er in hybride uitvoering, zonder stekker. Maar het grote verschil waar je even rustig voor op een steen moet gaan zitten, het beste na een proefrit, is de prijs. Vijfentwintigduizend euro en nog wat voor de instapper. Het lijkt een mindfuck.