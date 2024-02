Nieuw Apple CarPlay komt er aan, of toch pas volgend jaar?

Dat de Apple Car pas wordt verwacht in 2028 maakt ons niet zoveel uit. Maar dat we ook al weer eeuwen hebben moeten wachten op een nieuwe Apple Carplay is wel een onderwerp.

Multimedia in de auto

Wij rijden nogal in wat auto’s zo door het jaar heen. Dan krijg je ook nogal wat multimedia schermen met voltrekt andere interfaces te zien. De displays in auto’s worden steeds fraaier en de beeldkwaliteit is bijna maximaal.



Nu zitten er bij autofabrikanten designers en programmeurs die als ze eenmaal los mogen gaan op de interface hun creativiteit de vrije loop laten. En dat soms op een manier waarbij ze zich zelf nooit bedenken hoe de bestuurder dit allemaal gaat ervaren. Als je in een demoruimte zit om het testen zal het best logisch zijn, zeker als je de ontwerper bent. Maar of iedere bestuurder, al rijdende, er uit gaat komen is echt een ander onderwerp. Auto’s zijn tegenwoordig rijdende devices met een overload aan software, en dat zie je duidelijk terug.

Dan is ook nog zoiets als navigatie. Dat moet een inkopper zijn want je wilt immers van A naar B, al of niet met tussenstops. Het intikken van een adres kun je rijdend vergeten. Zelfs een bijrijder struikelt over zijn eigen vingers. Maar stilstaand is het altijd nog een boeiend proces. Waarom er ongeveer net zo veel verschillende navigatie interfaces zijn als automerken, daarom dus, laten wij het vooral weer anders doen. Tot zover interfaces in auto’s.

Apple CarPlay

Gebruikers van een iPhone hebben een tweede optie: Apple CarPlay bedacht om rijden veiliger te maken. Dankzij Apple CarPlay worden immers bepaalde functies van een iPhone tijdens het autorijden veiliger en gemakkelijker gemaakt. CarPlay maakt het gebruik van navigatie, muziek, berichten en bellen allemaal eenvoudig. En wat navigatie betreft heb je mogelijkheid om Google Maps te gebruiken. Je zoekt een locatie, klikt hem aan, zeg navigeer en je multimedia device neemt het gelijk over.

Omdat wij door het jaar ook nog eens veel roadtrips rijden is Apple Carplay een must. Zonder wordt alles heel onhandig. Het enige is dat, ondanks de lovende woorden. het systeem echt aan een update toe is om een aantal functies beter te laten werken in combinatie met de auto zelf.

Het goede nieuws komt uit Cupertino (Californië), want Apple heeft deze week via hun website bekend gemaakt dat een aantal (Amerikaanse) voertuigen ondersteuning krijgen van de nieuwe generatie van Carplay. Helaas is er nog geen data bekend wanneer ook andere landen aan de beurt zijn. Die uitrol moet nog worden opgevolgd. Het enige verontrustende is de laatste tekst - First models arrive in 2024 – als dat waar is kan het zomaar 2025 worden. Apple dat moet sneller kunnen.