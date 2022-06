​'Apple maakt brandstof betalen met CarPlay mogelijk'

Je tank volgooien met brandstof kan niet via CarPlay, maar je kunt er straks wel je brandstof mee betalen. Het mag nu een wat gevoelig liggend onderwerp zijn door de hoge benzineprijzen, maar het belooft een heel handige nieuwe functie te worden.

Apple CarPlay Apple CarPlay is het infotainmentsysteem voor auto’s voor mensen met een iPhone. Je kunt hierdoor functies van je telefoon handsfree gebruiken, zoals bepaalde apps en telefoongesprekken voeren, naast dat je er bijvoorbeeld Apple Music mee kunt aanzetten. Daarnaast is navigeren mogelijk via CarPlay. Via die navigatie-app kun je ook je brandstof betalen, naast dat er een functie wordt toegevoegd waarmee je automatisch tol kunt betalen op tolwegen. Het nieuws komt niet officieel bij Apple vandaan, maar persbureau Reuters heeft gesproken met een maker van tankapps die een boekje opendoet over de potentiële nieuwe functie van Apple. Deze zou beschikbaar komen vanaf iOS 16, de nieuwe grote update van Apple’s besturingssysteem. Hiermee kun je dan via het scherm in de auto (CarPlay dus) brandstof betalen.

Brandstof betalen Voor zo’n functie is er echter meer nodig dan alleen een handige mogelijkheid van Apple. Ook moeten tankketens ermee akkoord gaan, want dit betekent een heel andere nieuwe manier van werken. Op dit moment wordt er door Shell en BP nog niet bevestigd dat er ondersteuning komt voor de functionaliteit. Logisch, want ze zullen ongetwijfeld afspraken hebben met Apple om niets te zeggen voordat het techbedrijf zelf met een aankondiging komt. CarPlay belooft erg uitgebreid te worden. CarPlay moet dieper worden geïntegreerd in auto’s, zodat de snelheidsmeter en autoradio van Apple CarPlay ook op bepaalde andere plekken in de auto zichtbaar zijn, dan alleen via een scherm. Ook hiervoor moet het wederom de samenwerking opzoeken met andere bedrijven, al zijn dat ditmaal de autofabrikanten. Het is nog niet bekend met welke fabrikanten Apple om tafel zit.

Apple's eigen auto Apple is ondertussen ook bezig met een eigen auto. Hoewel die volgens geruchten in 2024 zou komen, kan dat ook langer duren. Er zijn immers genoeg andere uitdagingen te tackelen met de pandemie die weer steeds meer oplaait. Er zijn nog steeds chiptekorten en daar zal een eventuele slimme auto zeker de dupe van zijn, helemaal als het een compleet nieuw concept betreft, en dat zal die Apple Car zeker worden. Het is afwachten of Apple dit jaar in september of oktober verdere aankondigingen doet over CarPlay. Traditioneel gezien kondigt het in die periode wel een nieuwe iPhone aan en dus ook meer over de update van iOS, maar of het dit jaar dan ook meteen CarPlay meeneemt, dat is nog onbekend. In ieder geval wordt Apple scherp in de gaten gehouden, juist als het om auto’s gaat.