Apple Carplay update voor de Polestar 2

Goed nieuws voor Polestar 2 rijders met een iPhone. De eerder deze maand beloofde Apple Carplay update komt eraan. Dat maakte het bedrijf gisteren via een tweet bekend. Het feit dat de fabrikant van deze EV’s, een onderdeel van het Zweedse Volvo, Apple Carplay support gaat aanbieden is op zich bijzonder te noemen omdat zowel Polestar als ook Volvo tot nu toe volledig inzetten op Google, en dus Android.

OTA-update

Apple Carplay support wordt geactiveerd door middel van een software update die Polestar de komende dagen gaat uitrollen. Daarna kunnen Polestar-bezitters met een iPhone hun muziek afspelen, apps gebruiken en communiceren via Siri of het infotainmentsysteem van de EV.

De update wordt in fases uitgerold. Inmiddels zijn de eerste Polestar 2 modellen al voorzien en iPhone gebruikers met een Polestar 2, zo is in reacties op de tweet van de EEV-fabrikant te lezen, zijn overwegend positief over de werking van Apple Carplay.