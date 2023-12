Apple CarPlay wordt aanzienlijk beter: dit verandert er

Het duurt nog wel even voor het naar ‘gewone’ auto’s komt, maar luxe merken als Porsche en Aston Martin krijgen het wel al: de nieuwe generatie Apple CarPlay . Het autoplatform van Apple zit er al lang aan te komen en in de loop van 2024 komt het op de markt, maar dus wel eerst in de auto’s van deze premium merken.

CarPlay

We doen inmiddels al vrij lang met de huidige variant van CarPlay: dit is inmiddels al acht jaar in gebruik. Tijd dus voor wat nieuws en dat werd dan ook half 2022 al aangekondigd. Nu we alweer bij eind 2023 zijn aangekomen, leren we het vernieuwde platform echt kennen, want er is een afbeelding gedeeld waarop we kunnen bekijken hoe dat eruit komt te zien. De website CarandDriver komt met deze kiekjes.

Het is zeker niet de bedoeling dat het alleen bij Porsche en Aston Martin blijft. Apple schijnt samen te werken met een flinke lijst aan autobedrijven, zoals Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Lincoln, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Renault en Volvo. Het kan echter wel gaan om vooral de luxere auto’s van deze merken: dat is nog onbekend. In ieder geval lijkt het erop dat het in elk autoscherm kan worden geïntegreerd (zie de twee verschillende afbeeldingen in dit artikel).