Flitsmeister nu ook op Apple Carplay dashboard

Het is naast de apps van de bekende social media netwerken een van de meest gebruikte apps in de auto: Flitsmeister. Hoeveel snelheidsovertredingen door het gebruik van die app al voorkomen zijn? Daar durven we zelfs geen wilde gok naar te doen. Feit is wel dat elke maand meer dan 750.000 gebruikers Flitsmeister via Apple CarPlay gebruiken.

Flitsmeister op dashboard

Een van de meest gevraagde nieuwe features was dan ook de mogelijkheid om Flitsmeister weer te geven op het Carplay dashboard. Goed nieuws, De aanbieder van de app heeft daarvoor deze week een update uitgerold.

Met andere woorden, de meldingen van (snelheids)controles worden nu in hetzelfde scherm getoond als, onder andere, de kaart, navigatie-instructies, muziek, agenda. Dat betekent je als gebruiker van Flitsmeister niet meer hoeft te switchen tussen meerdere apps en dus voor een gebruiksvriendelijke weergave kunt kiezen, bijvoorbeeld met een muziekapp.