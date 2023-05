Apple App Store transparantierapport

Apple heeft de nieuwste versie van haar Transparency rapport gepubliceerd. Daarin geeft de fabrikant elk jaar duidelijkheid over de status van haar App Store, met cijfers over het aantal beschikbare apps, apps die geweigerd of verwijderd zijn, eventuele ontdekte beveiligings-issues et cetera. Apps worden niet bij naam genoemd. Het rapport geeft alleen inzicht in de cijfers.

Het App Store Transparantierapport biedt gegevens over hoe Apple de App Store in alle 175 landen en regio's waar het beschikbaar is, beheert. Vooral ook om klanten informatie te geven over de inspanningen die Apple levert om de App Store veilig en betrouwbaar te houden zodat gebruikers de apps weten te vinden die ze zoeken en waar ze van houden. De meest recente versie van het rapport dat nu uitgegeven is, betreft de gegevens over 2022.

Kwart van de gereviewde apps en updates geweigerd

Eind 2022 stonden er nog bijna 1,8 miljoen apps in de App Store. In totaal werden vorig jaar meer dan 6,1 miljoen apps ter review aangeboden. Dat zijn niet alleen nieuwe apps, maar ook updates van bestaande apps. Bijna 1,7 miljoen reviews leidden tot een weigering van de betreffende app of app-update. Dat is nagenoeg exact 25 procent van het totaal aantal aangeboden apps en updates.

Daar zijn diverse redenen voor: denk aan copycat-apps, apps met minimale functionaliteit en spam. Ruim een kwart miljoen van die geweigerde apps en -updates werden in een later stadium alsnog goedgekeurd. Mogelijk na een succesvol bezwaar tegen die afwijzing of aanpassingen.