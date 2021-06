Onderzoek: Apple censureert lhbti apps in meer dan 150 landen

En ja, ook Nederland en België komen op de lijst voor. Bij ons blokkeert Apple twee apps, weBelong met informatie over lokale lhbti-gemeenschappen en de dating-chat app Blued. Bij onze zuiderburen wordt alleen Blued geblokkeerd. Wereldwijd is weBelong verreweg de meest gecensureerde app. Van de 155 gecontroleerde App Stores is de app in 144 niet beschikbaar. In de top van meest geweigerde lhbti apps staan verder nog social networking en dating apps als Hinge (135), Cutie (115), Adam4Adam (80), Trans (77) en Butteryfly Transgender Dating (51).

Het zal niemand echt verbazen dat dit doorgaans landen zijn waar de rechten van de lhbti gemeenschap al (zwaar) onder druk staat of, erger nog, onderdrukt wordt. Saudi Arabië, China en de Verenigde Arabische Emiraten hebben de twijfelachtige eer de drie landen te zijn waar de meeste van de 50+ lhbti apps gecensureerd worden; respectievelijk 28, 27 en 25. In deze twijfelachtige top tien staan verder landen als Ghana, Nigeria, Kenia, Algerije en Zuid-Korea.

UIt een onderzoek van Fight for Future en GreatFire blijkt dat Apple in meer dan 150 landen meewerkt aan het censureren van lhbti apps door lokale overheden. De twee organisaties, die zich sterk maken tegen censuur, registreerden bijna 1400 gevallen waarbij Apple bepaalde apps uit de app store weigerde of de toegang beperkte. In totaal treft de censuur meer dan 50 lhbti apps in 152 landen.

Maleisië en Zuid Korea als bewijs

Bewijs voor het feit dat Apple meewerkt aan de censuur is volgens Fight for Future onder andere te vinden in het feit dat na het strafbaar stellen van homosexualiteit in Maleisië, slechts 7 lhbti apps in de App Store van dat land verwijderd werden. Met andere woorden, ze werden voorheen ook al niet of nauwelijks tot de App Store toegelaten.

Een andere aanwijzing die de organisatie noemt is het feit dat landen als Zuid Korea en Niger waar homosexualiteit inmiddels gelegaliseerd is - dat we hier anno 2021 überhaupt nog over ‘legaliseren’ moeten praten is al absurd – nog altijd in de top 10 van landen staan waar de meeste lhbti apps uit de App Store geweerd worden.

“Apple plakt regenboogvlaggen over hun marketingactiviteiten in de VS, maar in de tussentijd helpen ze regeringen over de hele wereld actief om de lhbti-community te isoleren, het zwijgen op te leggen en te onderdrukken", aldus Evan Greer van Fight for Future.

"Apple beweert misschien dat het blokkeren van apps waar lhbti-ers elkaar, en veiligheid, kunnen vinden, gewoon het gevolg is van ‘zakendoen in repressieve landen’, maar het feit is dat Apple's App Store-monopolie deze vorm van discriminatie en censuur mogelijk maakt", zo vervolgt Greer. Daarmee doelt hij/zij met name ook op het feit dat Apple gebruikers niet toestaat apps te installeren die niet in de App Store staan.

Een overzicht van alle landen en geblokkeerde apps is hier te bekijken (Google Docs link).