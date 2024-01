De Apple Car laat langer op zich wachten dan de Cybertruck

Intussen is er nog altijd niets bekend over hoe de Apple Car er van butien (en binnen) uit gaat zien. Dat is best bijzonder als je bedenkt dat ze er al tien jaar mee bezig zijn. Al zullen ze bij Apple ongetwijfeld al schetsen, of meer definitieve ontwerpen gemaakt hebben. Ze weten ze vooralsnog goed geheim te houden.

Dat wil zeggen, de fabrikant heeft deze week de volgende aanpassingen voor haar eigen elektrische bolide wereldkundig gemaakt en zowaar een jaartal genoemd wanneer we de eerste Apple Car op de weg kunnen verwachten: 2028. Dat is tenminste wat Bloomberg meldt. Ofwel, de ontwikkeling van de Apple EV duurt nu al veel langer dan die van de Tesla Cybertruck en zal uiteindelijk – als alles nu wel volgens planning gaat verlopen – een kleine vijftien jaar na de eerste aankondiging werkelijkheid worden.

Apple is inmiddels al tien jaar ‘bezig’ met de ontwikkeling van een eigen elektrische auto. In al die jaren is er echter nog altijd geen zicht op een lanceerdatum voor de Apple Car. Het project, Titan genaamd, is al een paar keer uitgesteld, aangepast en bijna geannuleerd . Maar, Apple ziet er nog altijd brood in.

Gemiste kans?

Je mag na tien jaar best concluderen dat Apple ontdekt heeft dat het ontwikkelen van een (elektrische) auto bepaald geen sinecure is. En dan te bedenken dat Apple in 2017 de kans had om Tesla over te nemen. In 2020 verklapte Elon Musk dat hij een paar jaar daarvoor, toen Tesla in zwaar weer verkeerde, Apple peilde voor een mogelijke overname. Dat had de ontwikkeltijd van de Apple Car wellicht flink kunnen versnellen. Echter, Apple zag een overname van Tesla niet zitten en het is zelfs niet tot een gesprek, laat staan onderhandelingen, gekomen.

Dat was dus in of rond 2017, toen Apple’s eigen autoplannen pas drie jaar oud waren. Wellicht dat ze bij Apple nu spijt hebben van het besluit om Elon Musk en zijn aanbod de deur te wijzen, maar ja, dat is water onder de brug.

Zoals met alle nieuwe Apple gadgets, wordt ook over de Apple Car veel gespeculeerd. Zo werd enkele jaren geleden ook het gerucht verspreid dat Hyundai mogelijk de Apple Car zou gaan bouwen. Daarover hoor je, net als met zoveel andere geruchten, al jaren niets meer. Afwachten op de eerste officiele berichten en afbeeldingen van Apple is het enige dat we kunnen doen.